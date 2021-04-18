Bakan Koca haritayı yayınladı: Kısıtlamalar sonuç vermeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

İllere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritası.

En çok vaka görülen iller açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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