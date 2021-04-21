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Koronavirüs Koronavirüs neden oluyor Göğüs ağrısı olanların yarısı hastaneye başvuruyor evde ölümler arttı
TÜRKİYE

Koronavirüs neden oluyor: 'Göğüs ağrısı olanların yarısı hastaneye başvuruyor evde ölümler arttı'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Görenek, "Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu gösteriyor ve bu da evde ölümleri artırdı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs neden oluyor: Göğüs ağrısı olanların yarısı hastaneye başvuruyor evde ölümler arttı
Prof. Dr. Bülent Görenek.

Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Görenek, Covid-19 sürecinde kalp rahatsızlıkları hakkında bilgiler verdi.

  • Covid-19’un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Görenek, "Covid-19 hastalarında kanda pıhtılaşma da arttı. Bu da kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizine neden olabilir. Kalp krizlerinde Covid-19’daki artıştan ziyade kalp hastalarının hastaneye başvurularında görülen ciddi azalmalar bizleri tedirgin ediyor. Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu gösteriyor ve bu da evde ölümleri artırdı. Göğüs ağrısı, çok önemli bir kalp krizi semptomudur. Kalp krizindeki göğüs ağrısı, diğer göğüs ağrılarından çok farklı ve göğüste iman tahtası denilen kravat bölgesinin arkasında baskı tarzında bir his, ağrı oluşturur ve beraberinde bariz bir terleme ile gelişir" diye konuştu.

Kalp krizi durumunda hemen 112 aranarak, ambulans çağrılması ve sağlık ekibi gelene kadar da hastanın sakin yere oturtulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Görenek, kravat varsa açılması, rahat ettirilmesi ve kendisinin ya da yakınlarının aracıyla hastaneye gidilmeye çalışılmaması gerektiğini de vurguladı.

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