Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı - Ülke ülke koronavirüste son durum Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 12:50 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 13:10 AA