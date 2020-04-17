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Koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı 'sosyal izolasyon' ve 'sıkı denetim'

Koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı 'sosyal izolasyon' ve 'sıkı denetim': Kaymakam bile maskesiz giremedi

Antalya'nın Kaş ilçesi Kaymakamı Bülent Karacan, "İlçeye gezmek için gelenleri almıyoruz. Kaş'a konaklamak için gelenleri geri çeviriyoruz. Otelciler de kendilerini arayan müşterilere, 'Hastalık bittiği zaman güzel, güneşli günlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi misafir kabul etmiyoruz' diyorlar"dedi. Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğuna söyleyen Karacan, "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kaş
Kaş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına henüz rastlanmayan Antalya'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim konusunda taviz verilmiyor.

Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor.

İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranmasının vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olduğu belirtiliyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
GÜNDEM
Antalya'nın Kaş ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına henüz rastlanmayan Antalya'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim konusunda taviz verilmiyor.

Kuralları herkes benimseyip, uydu

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi.

Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi.

Karacan, "evde kal" çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğuna değinen Karacan, "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş" dedi.

AA
Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor.

Duyarlılık üst seviyede

Karacan, insanların pazar yerlerine girerken bile duyarlılığı elden bırakmadığını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Pazar yerine 50 kişi girecekse sırada bekleyenler acele etmiyor. Bir grup çıkıyor, başka bir grup giriyor. Sağlık ve emniyet görevlilerimiz de çok sıkı çalışıyor. Sağlık, cenaze, gıda tedarikçisi, doğal gaz, elektrik gibi hatlarda çalışan kişileri ilçeye alıyoruz. Bunlar dışında kimse giremiyor. Otelci, pansiyoncu arkadaşlar da kurallara riayet ediyor. İlçeye gezmek için gelenleri almıyoruz. Kaş'a konaklamak için gelenleri geri çeviriyoruz. Otelciler de kendilerini arayan müşterilere, 'Hastalık bittiği zaman güzel, güneşli günlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi misafir kabul etmiyoruz' diyorlar. Tatlı dilli ikna ediyorlar. Biz daha güzel günlerde vatandaşlarımızı Kaş'a bekliyoruz."

Karantinadakiler komşuya, muhtara zimmetlendi

Kovid-19'un Türkiye'de görünmesinin ardından yurt dışı bağlantısı bulunan 645 kişiyi hiç vakit kaybetmeden karantina altına aldıklarını anlatan Karacan, "Bu karantina şu an 65'e düştü. Karantinadakileri de çok sıkı denetliyoruz. Hatta onlar için ayrı özel ekipler kurduk. Karantinadakileri ayrıca bir komşusuna ve muhtarına teslim ettik, onları sorumlu tuttuk. Dışarı çıkmaları halinde hiç taviz göstermeyip ceza yazıyoruz. Market denetleme ve pazar yeri denetleme ekipleri kurduk" diye konuştu.

Kaymakam bile maskesiz giremedi: İşte koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı
FOTOĞRAF 10
Title
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına henüz rastlanmayan Antalya'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim konusunda taviz verilmiyor.
Title
Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor.
Title
İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranmasının vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olduğu belirtiliyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor.
Title
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi.
Title
Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi.
Title
Karacan, evde kal çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.
Title
Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğuna değinen Karacan, Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş. dedi.
Title
Karacan, insanların pazar yerlerine girerken bile duyarlılığı elden bırakmadığını belirterek, şöyle konuştu:
Title
Pazar yerine 50 kişi girecekse sırada bekleyenler acele etmiyor. Bir grup çıkıyor, başka bir grup giriyor. Sağlık ve emniyet görevlilerimiz de çok sıkı çalışıyor. Sağlık, cenaze, gıda tedarikçisi, doğal gaz, elektrik gibi hatlarda çalışan kişileri ilçeye alıyoruz. Bunlar dışında kimse giremiyor. Otelci, pansiyoncu arkadaşlar da kurallara riayet ediyor. İlçeye gezmek için gelenleri almıyoruz. Kaş'a konaklamak için gelenleri geri çeviriyoruz. Otelciler de kendilerini arayan müşterilere, 'Hastalık bittiği zaman güzel, güneşli günlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi misafir kabul etmiyoruz' diyorlar. Tatlı dilli ikna ediyorlar. Biz daha güzel günlerde vatandaşlarımızı Kaş'a bekliyoruz.
Title
Kovid-19'un Türkiye'de görünmesinin ardından yurt dışı bağlantısı bulunan 645 kişiyi hiç vakit kaybetmeden karantina altına aldıklarını anlatan Karacan, Bu karantina şu an 65'e düştü. Karantinadakileri de çok sıkı denetliyoruz. Hatta onlar için ayrı özel ekipler kurduk. Karantinadakileri ayrıca bir komşusuna ve muhtarına teslim ettik, onları sorumlu tuttuk. Dışarı çıkmaları halinde hiç taviz göstermeyip ceza yazıyoruz. Market denetleme ve pazar yeri denetleme ekipleri kurduk. diye konuştu.
Kaymakam bile maskesiz giremedi: İşte koronavirüs rastlanmayan Kaş'ın sırrı
Antalya'nın ünlü turistik ilçesi Kaş, geçtiğimiz günlerde "koronavirüsün görülmediği ilçe" olarak haber oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaş Kaymakamı Karacan bu durumu, sosyal izolasyon ve sıkı denetime bağladı. Kuralların ilçe sakinleri tarafından sahiplenildiğini söyleyen Karacan, deneme için maskesiz markete girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından engellendiğini de anlattı.


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