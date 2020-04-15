Koronavirüs Koronavirüs salgınında hayvanat bahçeleri zorda Birbirlerini yemek zorunda kalabilirler
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Koronavirüs salgınında hayvanat bahçeleri zorda: Birbirlerini yemek zorunda kalabilirler

Almanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik kriz hayvanat bahçelerini de etkiledi. hayvan yemi ihtiyacını karşılayamayan yöneticiler hayvanlara başka hayvanların yem olarak verilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Hayvanat bahçeleri de koronavirüs salgınından etkilendi.
Hayvanat bahçeleri de koronavirüs salgınından etkilendi.

Almanya'da koronavirüs salgınında ziyarete kapanan bir hayvanat bahçesi mali krize girdiği için bazı hayvanları, diğer hayvanlara yem olarak vermek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Neumünster Hayvanat Bahçesi Müdürü Verena Kaspari, Die Welt gazetesine ilk aşamada "feda edilebilecek" hayvanların listesini çıkardıklarını söyledi.

Bunun bile mali sorunlarını tümüyle çözmeye yetmeyebileceğini belirten Kaspari şunları söyledi:

"Örneğin, fok balıkları ve penguenlerin her gün çok miktarda balık yemesi gerekiyor. Bu aşamaya gelirsek, hayvanların açlıktan ölmelerine izin vermek yerine ötanazi yapmak zorunda kalacağız. Son çare olarak bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek durumunda kalabiliriz."

BBC'nin haberine göre hayvanat bahçelerinin hükümetin küçük işletmeler için açıkladığı acil yardım fonuna dahil edilmediğini belirten Kaspari, bahardaki zararlarının 175 bin Euro civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Almanya'daki hayvanat bahçeleri, hükümetten toplam 100 milyon dolarlık bir yardım paketi açıklamasını istiyor.

Almanya Hayvanat Bahçeleri Birliği (VdZ) hayvanat bahçelerinin salgında diğer işletmeler gibi kapılarına kilit vurup maliyetlerini kısamayacağını, hayvanların her gün beslenmesi ve bazı tropik hayvanların yaşadığı yerlerin en az 20 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini vurguladı.

Berlin hayvanat bahçesi artık ziyaretçi kabul etmiyor. Gelirler tamamen kesilmiş durumda. Fokların ise her gün kilolarca balık yemesi gerekiyor.

VdZ Başkanı Jörg Junhold, salgın döneminde Almanya'da ortalama bir hayvanat bahçesinin haftalık yarım milyon Euro gelir kaybına uğradığını söyledi.

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