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Koronavirüs Koronavirüs salgınında sevindiren gelişme O ilde vaka sayısı sıfırlandı
TÜRKİYE

Koronavirüs salgınında sevindiren gelişme: O ilde vaka sayısı sıfırlandı

ı Koronavirüs salgınında vaka sayıları devam ederken maske zorunluğu da toplu taşıma ve sağlık merkezleri dışında sona erdi. Osmaniye'den gelen bir haber ise salgının bitişine yönelik umutları artırdı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Koronavirüs salgınında sevindiren gelişme: O ilde vaka sayısı sıfırlandı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu. Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il.

  • Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.

VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 95 Covid-19 testi uygulandı. Bin 924 yeni vaka tespit edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 7 bin 718 oldu.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 498 bin 664’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Günlük Covid-19 Tablosu'na göre; yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti. Yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ izledi.

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