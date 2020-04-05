Koronavirüs Koronavirüs tedavisi biten Prof Dr Sarı umutlandıran açıklama Tedaviler çok başarılı
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı umutlandıran açıklama: Tedaviler çok başarılı

Koronavirüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur” dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Hidayet Sarı, evinde istirahat ediyor.
Prof. Dr. Hidayet Sarı, evinde istirahat ediyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalından yakın zamanda emekli olan Prof. Dr. Hidayet Sarı, 21 gün önce koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 10 gün önce Biruni Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan 68 yaşındaki Prof. Dr. Sarı, 2 gün önce taburcu oldu. Eşinin de koronavirüs teşhisiyle yoğum bakımda olduğunu söyleyen Sarı, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, diğer hastalara umut olması için bir video paylaştı.

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Tedavinin kesinlikle başarılı olduğunu söyleyen Sarı paylaştığı videoda şunları söyledi:

  • “2 gündür evde taburcu vaziyette sağlıklı yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Eşimin akciğerinde daha evvelden ufak tefek problemler olduğu için yoğun bakım ünitesine gitti ama ondan da aldığımız haber uyandırılmış ve şuuru açık olduğu şeklinde. İnşallah normal solunuma geçecek diye ümitle bekliyoruz. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur. Hastanedeki bakım son derece kaliteli olmuştur.”

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"Moralinizi her zaman yüksek tutun"

Sağlık çalışanlarından kendilerine dikkat etmelerini ve morallerini yüksek tutmalarını isteyen Sarı konuşmasına şöyle devam etti: “Morallerini yüksek tutsunlar, tedavilerine devam etsinler. Orada düzelen hastalardan aldıkları dualarla onlara güç kuvvet gelmesini diliyorum. Lütfen kendilerini iyi korusunlar. Sağlık sektörümüz ayakta kalırsa hastalarımız düzelebilir. Özellikle bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık teknisyenlerimizin kendilerini korumalarını, morallerini yüksek tutmalarını ve insanüstü gayretlerine devam etmelerini rica ediyorum. Arada dinlenerek kendilerine güç ve enerji toplamalarını rica ediyorum. Orada gördüğüm gözlem, sağlık çalışanlarımızın da çok büyük bir sıkıntı ve stres içinde oldukları. Onların da sigara içtiklerini gördüm. Bunların kesinlikle bırakılmasını rica ediyorum."

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