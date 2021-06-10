Koronavirüs Koronavirüs tedavisinin maliyeti belli oldu
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisinin maliyeti belli oldu

Koronavirüs salgınının tedavi bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, virüs tedavisi gören bir hastanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na maliyetinin günlük 4 bin 500 lira olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs tedavisinin maliyeti belli oldu
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Koronavirüs salgını hem sağlığı hem de ekonomiyi etkiledi. 5 milyonun üzerinde hasta tedavi alırken, 48 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. TRT Haber'in aktardığı habere göre; Kovid-19 salgınının tedavi maliyetinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkan salgının ekonomik etkilerini araştırdı.

'Günlük tedavi maliyeti 4 bin 500 civarında'

Çalışkan, "Kovid tedavisi gören bir hastanın günlük tedavi maliyeti 4 bin 500 civarında. Kamu bütçesine Kovid nedeniyle tedavi gören hastaların yükünü de yaklaşık 10-11 milyar lira olarak bulduk" dedi. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri üzerinden yapılan araştırmaya göre salgın döneminde virüs dışındaki rahatsızlıklar için hastaneye gidişler azaldı.

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'Hastanelere başvurular azaldı'

Çalışkan, özellikle kamu hastanelerinin Kovid-19 tedavilerine yoğunlaşması nedeniyle kamu ve üniversite hastanelerine başvuruların yaklaşık yüzde 35 azaldığını söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık ise şunları söyledi: "Kronik hastalıkların başvurularında önemli ölçüde azalma oldu. Bu tabii kronik hastalığı olan vakalara müdahaleyi geciktirdi. Bu geciktirmenin ilerki dönemlerde hastalık yükünü artıracağını ekonomik maliyetini artıracağını şimdiden görmek mümkün."

Bir gün bile geciktirmeyin
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Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması: Önümüzdeki hafta gönüllülerimizi aşılayacağız
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'Vitamin kullanımında artış oldu'

Balık, yapılan araştırmaya göre antibiyotik kullanımının düştüğünü, vitamin kullanımının ise arttığını vurguladı: "Antibiyotiklerin oranında yüzde 25-30’lar civarında azalış oldu. D Vitamini, çinko, C Vitamini gibi minerallerle bazı bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen gıda takviyelerine aşırı bir yöneliş oldu."

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