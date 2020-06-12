Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin seyahatlerinde izin şartı sürüyor
TÜRKİYE

65 yaş ve üzerindekilerin seyahatlerinde 'izin şartı' sürüyor! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin seyahatlerinde 'izin şartı' sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.

Başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılıyor

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.

Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı
Abone Ol Google News
Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

​Bakanlık savaş ilan etti: Yüzme havuzlarıyla birlikte yerle bir edildi.
Magandalar aramızda

Magandalar aramızda

​Hafta başında polise saldırdılar, bugün serbest kaldılar
Tarih netleşti

Dünyada ilk Türk çiftçisi kullanacak.

İşte gıda sahtekarları

İşte gıda sahtekarları

​Bakanlık 69 firmaya ait 136 ürünü tek tek ifşa etti.

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.

​Bakan Varank Kovid-19'a karşı çok önemli bir müjdeyi duyurdu.
Konutta en cazip ilçe

Konutta en cazip ilçe

​Faizler düşünce konut piyasası hareketlendi.

Ermeni sunucu Erdoğan'a hakaret edince Lübnan karıştı.

Dünya Floyd'u konuşurken Brüksel polisinden ölümcül müdahale.

Beşiktaş Kulübü bağış kampanyası başlattı.

​Türkiye'nin gururu petrol ve doğalgaz için demir alıyor.

​Faizler düşünce vatandaş tapu ve notere koştu.

Bakanlık yüzde 40 indirim yapılacağını açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.