​Koronavirüs vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından haftalık 100 bin kişideki vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, üç büyük şehirde de vakalar arttı ve İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 894,82, Ankara’da 1279,73 ve İzmir’de 1229,37 oldu. En fazla vaka sayısı olan il ise 1489,20 ile yine Kırklareli oldu.

YÜZ BİNDE 1000’İN ÜSTÜ 19 OLDU

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olarak sıralandı. Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Siirt’te vakalar düşerken, 76 ilde vakalar artış gösterdi. Ülke genelinde ise 100 bin kişide 100’ün altında Kovid-19 vakasının görüldüğü il kalmadı. Her 100 bin kişide 1000’in üstünde koronavirüs vakasının görüldüğü il sayısı ise önceki hafta 4 iken bu hafta 19’a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca “Can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler” dedi.

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2 DOZ AŞI YÜZDE 84

Aşılamayla ilgili son veriler ise şöyle: Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 84.78, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 92.74, yapılan toplam aşı miktarı ise 144.007.120. En az iki doz aşı uygulananların en fazla olduğu iller, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Siirt, Batman ve Şanlıurfa.

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