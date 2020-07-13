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Koronavirüs Kahramamaraşın Elbistan ilçesinde koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE

Koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu - Kahramanmaraş haber

Kahramamaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

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Nikah ve düğünler 'yeni normal'e göre nasıl olacak?

Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.

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