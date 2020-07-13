Kahramamaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu

Ekonomi

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açınca Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Damadın eşine sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladığı, agresif ve saldırgan olduğu, ayrıca eşinin annesinin yüzüne tükürmek suretiyle aşağıladığı belirtildi. Ağır kusurlu olduğu belirtilen damat, tazminat cezasına çarptırıldı.