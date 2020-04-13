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TÜRKİYE

Koronavirüse dikkat çektiler: Mezar taşındaki yazı görenleri şaşırttı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Mezar taşını görenlerin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştığını belirten Gündüz, "Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mezar taşının üstündeki yazı görenleri şaşırttı.
Mezar taşının üstündeki yazı görenleri şaşırttı.

İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi.

Koronavirüse dikkat çektiler: Mezar taşındaki yazı görenleri şaşırttı
FOTOĞRAF 7
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İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi.
Title
Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı.
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Bazı kişiler, fotoğrafladıkları mezar taşını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu.
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'Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur' Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin can kayıplarını önlemek için ciddi önlem aldığını kaydeden Tarık Gündüz, uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtaracağını söyledi.
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Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Vatandaşlarımızın ‘evde kal’ çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına ‘evde kal’ yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. ‘Evde kal’ çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmektir.”
Title
Koronavirüse dikkat çektiler: Mezar taşındaki yazı görenleri şaşırttı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Mezar taşını görenlerin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştığını belirten Gündüz, "Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmek" dedi.


Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları mezar taşını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu.

'Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin can kayıplarını önlemek için ciddi önlem aldığını kaydeden Tarık Gündüz, uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtaracağını söyledi.

Tarık Gündüz

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızın ‘evde kal’ çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına ‘evde kal’ yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. ‘Evde kal’ çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmektir.”

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