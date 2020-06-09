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DÜNYA

Koronavirüse karşı alınan önlemler 3 milyon kişinin hayatını kurtardı

Londra'daki Imperial College'dan bir grup bilim insanının araştırmasına göre önlemler alınmasaydı3 milyona yakın kişi daha koronavirüsten ölmüş olacaktı. Nature adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ise, önlemler alınmasaydı İngiltere'de 470 bin, Fransa'da 690 bin ve İtalya'da 630 bin kişi ölmüş olacaktı.

Haber Merkezi Diğer
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Salgın sürecine başka bir açıdan bakan yeni bir araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinde salgına karşı alınan önlemler, tahminen 3 milyonu aşkın kişinin hayatını kurtardı.

Londra'daki Imperial College'dan bir grup bilim insanı, hükümetlerin sokağa çıkma-karantina ve sosyal mesafelenme önlemleri olmasaydı salgında milyonlarca kişinin ölmüş olacağını tahmin ediyor.

Fakat yine de salgın sürecinin henüz devam ettiğini ve hala can kaybının artma ihtimali olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Kısa sürede gerçekleşti

BBC'nin haberine göre benzer bir çalışma dünya çapında "bu kadar kısa süre uygulanan önlemlerle ilk kez bu kadar hayatın kurtarıldığı" sonucuna vardı.

Imperial College araştırması, 11 ülkede uygulanan verilerin etkinliğini değerlendirdi.

Araştırmacılar Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'de Mayıs ayı başına kadar uygulanan önlemlerin etkisini inceledi. Mayıs ayı başı itibariyle bu ülkelerde toplam 130 bin kişi Covid-19'a yakalanarak ölmüştü.

Araştırmacılar salgının herhangi bir önlem alınmasaydı ne hızla ve ne kadar kişiye yayılacağını virüsün bilinen özelliklerinden çıkardıkları modelleme ile değerlendirdiler.

11 ülkede 3 milyon daha ölebilirdi

Bu yöntemle, işyerlerinin kapatılmadığı, insanların evde kalmaya teşvik edilmediği koşullarda bu 11 ülkede toplam 3 milyon 200 bin kişinin hayatını kaybedeceği sonucuna vardılar.

Nature adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, önlemler alınmasaydı İngiltere'de 470 bin, Fransa'da 690 bin ve İtalya'da 630 bin kişi ölmüş olacaktı. Bu da önlemlerin 3 milyonu aşkın kişinin yaşamını kurtarmış olduğu anlamına geliyor.

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