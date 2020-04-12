Koronavirüs Koronavirüse karşı biyolojik numune kabini yapıldı
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı biyolojik numune kabini yapıldı

Eskişehir’de bir plastik imalat şirketi, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 5 adet biyolojik numune alma kabinini şehirdeki hastanelere bağışladı.

Haber Merkezi İHA
5 adet biyolojik numune alma kabinini şehirdeki hastanelere bağışlandı.
5 adet biyolojik numune alma kabinini şehirdeki hastanelere bağışlandı.

Yeni tip koronavirüse (Covıd-19) karşı en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye’de destek sürüyor. Eskişehir’de de bir plastik imalat şirketi, sağlık çalışanlarının hizmet koşullarını iyileştirmek için kolları sıvadı.

  • Toplam 5 adet biyolojik numune alma kabini Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesine özel olarak geliştirilerek hediye edildi. Konuyla ilgili konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, cephe gerisinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.


Hazırlanan biyolojik numune alma kabinleri hakkında bilgi veren Saraç, "Dünya içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük problemlerinden birini yaşıyor. Bizler kendimize iki hedef koyduk. Birincisi kendi bünyemizdeki çalışanlarımızı mağdur etmemek ve ikincisi de koronavirüsle olan bir savaşsa şu an verdiğimiz, ön cephede savaşan sağlık çalışanlarını koruma adına bir şeyler yapmak. Bu bağlamda Eskişehir Şehir Hastanesinden bize biyolojik numune alma kabinleri ile ilgili bir talep geldi. Bu kabinler sağlıkçılar için önemli. Doktor kabinin içine giriyor ve hasta gelince kabinin dışından numune alabiliyor. Numuneler küçük bölgelerden alınıyor ve temas riski önlenmiş oluyor. Burada amaç sağlık çalışanını olabildiğince korumak. Çünkü onlar cephede hasta olurlarsa bizi tedavi edecek kimse kalmayacak. Talep üzerine 3 tane kabini hızlı bir şekilde yapıp teslim ettik. 2 tane de önümüzdeki hafta Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine bağışlayacağız. Biz cephe gerisinde elimizden geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu bizim insanlık görevimiz" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç.


"Bu dönem bir dayanışma dönemi"

İnsanların ve kurumların birbiriyle dayanışma içerisine girmesi gerektiğini belirten Saraç, tüm sanayicileri de ihtiyaçları ve talepleri karşılamaya davet etti. Saraç, şunları söyledi:

"Bakım atölyesinde kalabalık bir ekip kurduk. 5-6 kişinin çalışmasıyla yaklaşık 3 günde 3 tane kabini hazırladık. Bu durum özel bir durum olduğu için bütün sanayicilerimize, bütün işverenlerimize ve ilgili herkesin bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu dönem bir dayanışma dönemi. İnsanların ve kurumların birbirleriyle bir dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Herkes elinden geldiği kadar, ekonomik gücü yettiği kadar ihtiyaçlara çare bulmalı, hatta kendisi talepleri araştırmalı. Biz Şehir Hastanesine bu kabinleri yaptıktan sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki arkadaşlara da ihtiyaçları olup olmadığını sorduk ve bu şekilde onların talebini aldık. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atlatacağız."

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