Koronavirüs Koronavirüse "küçük bir grip" diyen Bolsonaroya protesto
DÜNYA

Koronavirüse "küçük bir grip" diyen Bolsonaro'ya protesto

Koronavirüsü ciddiye almayan açıklamaları ile dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ziyaret ettiği bir pastanede yuhalandı. Bolsonaro'yu protesto eden grup "evine dön" şeklinde sloganlar attı

Haber Merkezi AA
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını küçümseyen tavırlarıyla öne çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia'da bir pastaneyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra ise çevrede oturanlar tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, çevrede ikamet edenler, Bolsonaro'ya "evine dön" şeklinde bağırdığı ve yuhaladığı duyuluyor.

Bolsonaro, daha önce de Kovid-19 virüsünü "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Yaklaşık 210 milyon nüfusla bölgenin en kalabalık ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkesi Brezilya'da, virüs nedeniyle 941 kişi hayatını kaybetti ve 17 bin 857 kişide virüse rastlandı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ilk ölüm Brezilya'da görülmüştü.

Abone Ol Google News
Yerli ilaç firması açıkladı

Yerli ilaç firması açıkladı

​Koronavirüs ilacı yoğun bakım hastaları için özel üretildi.
İstanbulda maske dağıtımı başladı

İstanbul'da maske dağıtımı başladı

​SMS'le gelen kodunu veren, maskesini alacak.
Savaşa çıplak elle gönderildiler

'Savaşa çıplak elle gönderildiler'

​İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti.
Issız boğaz

Issız boğaz

​Hava temizlendi, boğazın da rengi değişti...
Fransızın gözünden Türkiye

Fransızın gözünden Türkiye

​Burada maskemiz var, Fransa ve Belçika'da hiçbir şey yok.
Bıraksalar şimdi göreve dönerim

Bıraksalar şimdi göreve dönerim

​Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı.
Dayanışmamızı perçinleyecek

Dayanışmamızı perçinleyecek

Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Sözünü tuttu

Sözünü tuttu

​Arda Turan elinde maskelerle sokağa indi.
Bu sefer <br>kötü örnek oldu

Bu sefer
kötü örnek oldu

​Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Bu dönemde zam yapılabilir mi?
Durdu Amca'ya<br>doğum günü sürprizi

Durdu Amca'ya
doğum günü sürprizi

​Belediyeler büyüklerin gönüllerini alıyor.
Yüz yıl önceki gibi...

Yüz yıl önceki gibi...

ABD'de ölüler yine toplu mezar adasına gömülüyor!
İngiltere'ye de yetiştik

İngiltere'ye de yetiştik

'Koca Yusuf' yine dolu gitti...
Atık sulardan <br>görülecek!

Atık sulardan
görülecek!

​ABD'de yeni bir araştırma yayınlandı.
Güneşi gören<br>parka koştu

Güneşi gören
parka koştu

​Polis tek tek konuşup evlerine gönderiyor, yine geliyorlar.
Kırbaç, sopa, silah...

Kırbaç, sopa, silah...

​Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet.
Yıllık izin ısrarı<br>mahkemede bitebilir

Yıllık izin ısrarı
mahkemede bitebilir

​Avans yıllık izin uygulaması tartışmaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.