Koronavirüse önlem almayan İsveç’te son 24 saatte 170 kişi salgından hayatını kaybetti

İsveç'te bir günde 170 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1203’e ulaştı.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 482 artarak, 11 bin 927’e yükseldi.
İsveç'te bir günde 170 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1203’e ulaştı.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 482 artarak, 11 bin 927’e yükseldi.
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