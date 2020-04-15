Koronavirüse önlem almayan İsveç’te son 24 saatte 170 kişi salgından hayatını kaybetti

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Kadın dilenci 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı: "Yine dileneceğim" dedi

Antalya’da 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı. Yakalandığı ilk gün polis ve zabıtaya, sokağa çıkma yasağından haberdar olmadığını belirterek adeta yalvaran ve bir daha çıkmayacağını söyleyen dilenci bu sefer "Dilenmekten başka çarem yok” dedi.