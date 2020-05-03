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Koronavirüs Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar Çareyi böyle buldular
TÜRKİYE

Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular

Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. ​
Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. ​

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır piknik olarak kullanılan bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu.

Yetkililere şikayet ettiler

Ancak bazı vatandaşlar bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi. Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu.

Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu.

Kaya parçalarıyla yolu kapattılar

Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağını bildirdi.

Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular
FOTOĞRAF 11
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı.
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Uzun zamandır piknik olarak kullanılan bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.
Title
Ancak bazı vatandaşlar bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü.
Title
Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi.
Title
Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu.
Title
Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağını bildirdi.
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular
Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun açılacağını bildirdi.
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