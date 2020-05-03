Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular Koronavirüse rağmen piknikçilerin önünü alamadılar: Çareyi böyle buldular Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2020, 10:26 DHA