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Koronavirüs Koronavirüse yakalan üç kardeş 15 gün içinde hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Koronavirüse yakalan üç kardeş 15 gün içinde hayatını kaybetti

Mutasyona uğrayarak hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında can kayıpları da her geçen gün giderek artıyor. Yalova'da, Üzeyir, İmdat ve Vedat Burgazoğlu kardeşler koronavirüse yakalanmalarının ardından 15 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse yakalan üç kardeş 15 gün içinde hayatını kaybetti
Üç kardeş koronavirüsten 15 gün içinde hayatını kaybetti.

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.

Üç kardeş koronavirüsten 15 gün içinde hayatını kaybetti.
Üç kardeş koronavirüsten 15 gün içinde hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.

KARDEŞLERİNİN YASINI TUTARKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

Üç kardeş koronavirüsten 15 gün içinde hayatını kaybetti.
Üç kardeş koronavirüsten 15 gün içinde hayatını kaybetti.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıyla Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.

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