Koronavirüs Koronavirüse yakalandığını zannetti Akrep soktuğu ortaya çıktı
TÜRKİYE

Van haberleri: Koronavirüse yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı!

Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı nedeniyle gittiği hastanede, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını öğrendi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük korku yaşadığını belirten Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.
Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 5
Title
İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı.
Title
Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.
Title
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.
Title
'Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum' Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı.
Title
Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum.
Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı
Van'ın Erciş ilçesinde evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı nedeniyle gittiği hastanede, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını öğrendi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük korku yaşadığını belirten Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.


'Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum'

Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı.

Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum."
Abone Ol Google News
Son noktayı koydu

Son noktayı koydu

'​Önce ölüme yatırdılar sonra da etrafında dans ettiler!'
Günde 500 lirakazanıyorlar

Günde 500 lira
kazanıyorlar

​Pazarcılar yasak dinlemiyor tanesi 5 liradan tezgahına koyuyor.
Herkesi ilgilendiriyor

Herkesi ilgilendiriyor

Bakan Pakdemirli'den baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklama.
Sanki biliyorlardı

Sanki biliyorlardı

Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi Finlandiya...
Faiz yasal değil

Faiz yasal değil

​Kredi çeken milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Trakya'daki ilk karantina bölgesi

Trakya'daki ilk karantina bölgesi

​Köyde 2 kişide koronavirüs pozitif çıktı.
'Hasta Boris yaşam <br>mücadelesi veriyor'

'Hasta Boris yaşam
mücadelesi veriyor'

​Boris'in yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında.
Çin'den<br>sevindiren haber

Çin'den
sevindiren haber

Haziranda tekrardan başlayacağı tahmin ediliyor.
25 bin kişiyi<br>işe alacaklar

25 bin kişiyi
işe alacaklar

Onlarca şirket işten çıkarmama sözü veriyor.
Kontrolü sağladık

Kontrolü sağladık

​Avrupa'da koronavirüse karşı ilk zafer ilanı.
Dilinde tüy biten<br>polisten yeni yöntem

Dilinde tüy biten
polisten yeni yöntem

Ekip arabasının üstüne dijital led tabela yerleştirildi.
Hastalara<br>yakın takip!

Hastalara
yakın takip!

​Koronavirüs hastalarının yüzde 96'sı evlerde tedavi ediliyor.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

KOSGEB kredilerine yönelik müjdeyi Erdoğan verdi.
Büyük<br>tehlike saçıyor

Büyük
tehlike saçıyor

​Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı.
Sürpriz görüşme

Sürpriz görüşme

​Laurent Blanc'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.
Çok büyük bir yanlıştı

Çok büyük bir yanlıştı

İtalya'da görev yapan Türk doktordan kritik uyarı.
Karantinadan askere

Karantinadan askere

​Yıldız futbolcu 4 haftalık askerlik görevini yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.