Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı

Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum.