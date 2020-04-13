Koronavirüs Koronavirüsle mücadelenin fedakar savaşçıları
TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadelenin fedakar savaşçıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için sergiledikleri özverili çalışmayı anlattı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Gögüş, iki çocuğunu ailesinin yanına gönderdiğini ve kızının doğum gününde yanında olamadığını anlatırken, yardımcı sağlık personeli Gülsün Hacıhaliloğlu ise evde ayrı bir odada kaldığını ve çocuklarıyla temas kurmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enfeksiyon hemşiresi Bahar Özsöz
Enfeksiyon hemşiresi Bahar Özsöz

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar dolayısıyla insanlar evlerinde kalırken, bu sürecin en çok mesai yapan ve en çok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanları oluyor. Salgının Türkiye’de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışıyor. Kadıköy Medicana Hastanesi’ndeki pandemi servisinde görev yapan sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı.

ÖZEL EKİPMAN KULLANIYORUZ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Gögüş, poliklinikte Kovid-19 şüphesi olan kişileri belli koşullarda takip ettiklerini, hastaların maske taktığını, kendilerinin de maske, gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla hastaları muayene ettiklerini söyledi.

Dr. Güler Gögüş

Hastanın Kovid-19 şüphesi yüksekse çektikleri tomografideki bulgularla bunu saptadıklarına işaret eden Gögüş, tedavi sürecinde aldıkları önlemleri şöyle anlattı: “Tomografide Kovid-19 bulguları saptadığımız hastaları ayrı bir alana alıyoruz. Bunların özel kan tahlilleri ve sürüntüsü alındıktan sonra gerekirse yatışlarını planlıyoruz ve tedavilerini düzenliyoruz. Kovid-19 için ayrılmış 2 katta tanı alan ve yüksek şüpheli hastalar yatıyor. Hem kendimizi hem de hastaları korumak için odalara özel bir kıyafet ve ekipmanla giriyoruz. Özel beyaz bir tulum giyiyoruz. N95, FPP3 maskemiz hatta maskeyi 2 kat takıyoruz. Özel gözlüğümüz ve bunun üzerine siperlerimiz de mevcut. Her bir odaya geçişte mutlaka eldivenlerimizi değiştirip dezenfektan kullanıyoruz.”

KIZIMIN DOĞUM GÜNÜNDE YANINDA OLAMADIM

Evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu dile getiren Gögüş, “7 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğumu okullar tatil olduğunda annemin yanına Erdek’e gönderdim. Çocuklarımla sadece Facetime’dan görüşüyorum. 2 Nisan kızımın doğum günüydü. Kızım doğum gününe ben olmadan girdi. Tabii ki bu zor bir süreç ama öyle olması gerekiyordu. Sağlık personeli olduğum için çocuklarıma risk taşımak istemedim” diye konuştu.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Enfeksiyon hemşiresi Bahar Özsöz de evli ve 7 yaşında Melek isimli bir kızı olduğunu, sağlık çalışanı olarak taşıdığı riski ailesine götürmemek için 1 ay önce kızını ve eşini Çanakkale’deki yazlıklarına gönderdiğini anlattı. Özsöz, “Canla başla tüm hastalarımıza hizmet vermek ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Hastaların yanlarına gün içerisinde çok fazla giriş çıkışımız yok, belli saatlere böldük ama sürekli telefonda hastalarımızla irtibat halindeyiz. Herhangi bir isteklerini bize iletebiliyorlar. Ailelerinden istedikleri bir şey olursa da onlar bize iletiyorlar, biz de hastalarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

EVDE AYRI BİR ODADA DURUYORUM

  • Kovid-19 hastalarının odalarının temizliğini yapan yardımcı sağlık personeli Gülsün Hacıhaliloğlu ise 6, 7 ve 14 yaşlarında 3 çocuğu olduğunu dile getirerek, “Salgın nedeniyle evime gittiğim zaman ilk etapta hijyenimi ve izolasyonumu sağlıyorum. Evde ayrı bir odada duruyorum. Çocuklarımla çok fazla temasta bulunmuyorum” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GERÇEK KAHRAMANLAR

Ammar Kahaf

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk yabancılardan Suriyeli araştırmacı Ammar Kahaf, sağlığına kavuştuğu için “kahramanlar” olarak nitelendirdiği Türk sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kahaf, Türkiye’deki Suriyelilere seslenerek “Bu zor süreç elbet geride kalacak. Sizin ve ailenizin sağlığı için evde kalın. Lütfen tedbirlere uyalım ve Türkiye’ye daha da yük olmayalım” dedi.

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