Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı.

İş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

Para cezası uygulandı

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: