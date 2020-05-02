Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
DÜNYA

Koronavirüste son durum: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti. En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 131 bin 492 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 242 bin 988 ile İspanya, 207 bin 428 ile İtalya, 177 bin 454 ile İngiltere, 167 bin 346 ile Fransa, 164 bin 77 ile Almanya, 122 bin 392 ile Türkiye, 114 bin 431 ile Rusya ve 95 bin 646 ile İran izledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 401 bin 394'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 131 bin 492 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 242 bin 988 ile İspanya, 207 bin 428 ile İtalya, 177 bin 454 ile İngiltere, 167 bin 346 ile Fransa, 164 bin 77 ile Almanya, 122 bin 392 ile Türkiye, 114 bin 431 ile Rusya ve 95 bin 646 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 875 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "Brezilya (92 bin 202), Kanada (55 bin 61), Belçika (49 bin 32), Peru (40 bin 459), Hollanda (39 bin 731), Hindistan (37 bin 336), İsviçre (29 bin 705), Ekvador (26 bin 336), Portekiz (25 bin 351), Suudi Arabistan (24 bin 97), İsveç (21 bin 520), İrlanda (20 bin 833), Meksika (20 bin 739), Pakistan (18 bin 114), Singapur (17 bin 101), Şili (17 bin 8), İsrail (16 bin 101), Avusturya (15 bin 531), Japonya (15 bin 17), Belarus (14 bin 917), Katar (14 bin 96), Polonya (13 bin 105), Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 38), Romanya (12 bin 567), Ukrayna (10 bin 861), Güney Kore (10 bin 780), ve Endonezya (10 bin 551)."

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 239 bin 615 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 83 bin 816 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 77 bin 963 aktif enfekte kişi bulunuyor.

İkinci dalga gelebilir: Dünya geneli için 3 senaryo
KORONAVİRÜS
İkinci dalga gelebilir: Dünya geneli için 3 senaryo

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
FOTOĞRAF 13
Title
Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
Title
Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
Title
Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır. sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.
Title
Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
Title
TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.


Abone Ol Google News
AVMler için en yakın tarih 11 Mayıs

AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

​Maske ve dezenfektan zorunlu olacak, sinemalar ise yine kapalı.
Gelirleriüçte bir azalacak

Gelirleri
üçte bir azalacak

Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha.
Türkiyeyi konuşuyorlar

Türkiye'yi konuşuyorlar

​ABD'ye yapılan yardımlar dünya gündeminde.
Petrol arayacak

Petrol arayacak

​İki ili kapsayan dev arazi için gerekli izin çıktı.
Koronavirüsle<br>fiyatı artan 30 ürün

Koronavirüsle
fiyatı artan 30 ürün

​Tuvalet kağıdı, bulyon ve tuz listede başı çekti.
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı

​Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açılışta görüldü.

Emniyette<br>görev değişikliği

Emniyette
görev değişikliği

Bir şube ile ilçenin emniyet müdürü değişti.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
23.5 milyon<br>kişiye mektup

23.5 milyon
kişiye mektup

​Koronavirüs salgını sonrası illerine davet ettiler.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Karavanda karantina

Karavanda karantina

Sosyal mesafe kuralına uyup kendilerini izole ettiler.
Ömrüne bereket Emine Nine

Ömrüne bereket Emine Nine

Milli dayanışma kampanyasına biriktirdiği 100 bin lirayı bağışladı.
İmam hatiplilerden Kızılay'a destek

İmam hatiplilerden Kızılay'a destek

Kan bağışı için birbirlerine meydan okuyorlar.
1 Mayıs<br>yüzsüzleri

1 Mayıs
yüzsüzleri

Polise saldıran DİSK'e ait çelenki HDP ve CHP'li vekiller anıta bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.