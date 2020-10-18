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Koronavirüs Dünyada tedavisi süren koronavirüs hastası sayısı 9 milyonu aştı
DÜNYA

Koronavirüste son durum: Dünya genelinde tedavisi süren koronavirüs hastası sayısı 9 milyonu aştı

Dünyada tedavisi süren koronavirüs hastası sayısı 9 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 9 milyonu geçti. Tedavi görenlerin 8 milyon 942 bin 173'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 72 bin 63 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 9 milyon 14 bin 236'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 8 milyon 942 bin 173'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 72 bin 63 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı
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Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı

Vaka sayısı en fazla olan ülkeler hangileri?

  • ABD, tedavi altındaki 2 milyon 689 bin 204 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu. ABD'yi 781 bin 48 ile Hindistan, 729 bin 109 ile Fransa, 435 bin 357 ile Brezilya, 304 bin 571 ile Rusya, 181 bin 649 ile Belçika, 167 bin 888 ile Ukrayna, 161 bin 838 ile Arjantin, 145 bin 369 ile Meksika ve 126 bin 237 ile İtalya izledi.

Türkiye'de aktif vaka sayısı kaç?

Türkiye'de 17 Ekim itibarıyla 43 bin 179 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1428'ini ağır hastalar oluşturuyor.

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Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de ise 8 milyonu aşmıştı.

  • Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 40 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 116 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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