Koronavirüs Koronavirüste vakalar patladı Bakan Fahrettin Kocadan yeni kısıtlama açıklaması
TÜRKİYE

Koronavirüste vakalar patladı! Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması

Koronavirüste özellikle Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları patladı. Maske ve bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesi konusunda sağlık çevrelerinin bazılarından baskı geliyor. Bakan Fahrettin Koca yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Koronavirüste vakalar patladı! Bakan Fahrettin Kocadan yeni kısıtlama açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı? Toplu taşıma araçlarında, uçaklarda... " sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi. Sabah'ın haberine göre; Bakan Koca şu açıklamaları yaptı: "Evet... Son birkaç haftadır, vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz... Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar... Risk biraz daha fazla... Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler... Maske taksınlar... Mesafeye dikkat etsinler."

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'Daha kararlı olmamız gerekiyor'

Koca şu ifadeleri kullandı: "Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."

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