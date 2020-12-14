Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüsten eşini kaybedene destek Bin 500 lira
TÜRKİYE

Koronavirüsten eşini kaybedene destek: Bin 500 lira

Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnafa ve usta öğreticilerden sonra şimdi de koronavirüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara bin 500 lira nakdi yardım sağlıyor.

Haber Merkezi İHA
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınından dolayı yaşanan olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

  • İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile iş yerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere bin 500 TL destek sağlarken, evde karantinada olan vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi desteği sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da bin 500 lira nakdi yardımda bulunarak zor günlerinde destek oluyor.

Samsun'a HES kodu riskli vatandaşlar giremeyecek
KORONAVİRÜS
Samsun'a HES kodu riskli vatandaşlar giremeyecek

"Vatandaşlarımızın acısı bizim acımızdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirterek, “Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımıza ve usta öğreticilerimize bin 500 lira destek çıktık. Aynı zamanda koronavirüsünden dolayı evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımızda devam ediyor. Şimdi de Koronavirüsünden dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza bin 500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir. Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Karantinada alışverişe çıkan vatandaştan pes dedirten savunma: Haberim yoktu!
ANASAYFA
Karantinada alışverişe çıkan vatandaştan pes dedirten savunma: Haberim yoktu!

'Koronavirüsün çocukları etkilemediği yanlış' deyip uyardı: Döküntü ve halsizlik varsa dikkat!
KORONAVİRÜS
'Koronavirüsün çocukları etkilemediği yanlış' deyip uyardı: Döküntü ve halsizlik varsa dikkat!

Koronavirüs ilgiyi artırdı çiftçiler ürün yetiştiremiyor: Alıcı bulabilirsek 8 bin TL'ye satıyoruz
GÜNDEM
Koronavirüs ilgiyi artırdı çiftçiler ürün yetiştiremiyor: Alıcı bulabilirsek 8 bin TL'ye satıyoruz
Abone Ol Google News
Yüzde 59la yeniden cumhurbaşkanı

Yüzde 59'la yeniden cumhurbaşkanı

​Türkiye dostu Afrikalı liderin yemin törenine Çavuşoğlu gidiyor.
İstanbulda suya yüzde 40 zam talebi

İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

​İBB yönetimini tarafından meclis gündemine getiriliyor.
Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu

Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

​Yılmaz hoca hastane önünde duygusal anlar yaşadı.

​Millilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.
Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.