Koronavirüsten eşini kaybedene destek: Bin 500 lira

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınından dolayı yaşanan olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile iş yerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere bin 500 TL destek sağlarken, evde karantinada olan vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi desteği sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da bin 500 lira nakdi yardımda bulunarak zor günlerinde destek oluyor.

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"Vatandaşlarımızın acısı bizim acımızdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirterek, “Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımıza ve usta öğreticilerimize bin 500 lira destek çıktık. Aynı zamanda koronavirüsünden dolayı evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımızda devam ediyor. Şimdi de Koronavirüsünden dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza bin 500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir. Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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