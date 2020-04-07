Koronavirüsten kaçtı: Eve dönüştürdüğü kamyonda yaşıyor

“Koronavirüs tehlikesi geçene kadar burada kalmayı planlıyoruz” <br> <br> Koronavirüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar ağaç evde kalmayı planladıklarını belirten Sayılır, “Koronavirüs tehlikesi geçene kadar burada kalmayı planlıyoruz. Yaptığımız kulübede 4 kişi rahat rahat yatabilir. Masrafı da yaklaşık bin 500 lira civarında oldu. Şehir hayatında şu anda kafeler, restoranlar kapalı olduğu için herkes doğaya çıkmaya başladı. Ama çıkarken çöplerini de burada bırakıyorlar.Buradan da onlara sesleniyorum; pisliklerinizi bırakmayın. Burada hep pislikleri biz topluyoruz” ifadelerini kullandı.