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Koronavirüs Koronavirüsten kaynaklı can kaybı 300 bine yaklaştı ABD yine zirvede yer aldı
DÜNYA

Koronavirüsten kaynaklı can kaybı 300 bine yaklaştı: ABD yine zirvede yer aldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti. En fazla can kaybının yaşandığı ülke 80 bin 22 kişi ile ABD olurken İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkeler ise ABD'yi takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 31 bin 587 ile İngiltere, 30 bin 395 can kaybıyla İtalya, 26 bin 478 ile İspanya, 26 bin 310 ile Fransa, 10 bin 627 ile Brezilya, 8 bin 581 ile Belçika, 7 bin 549 ile Almanya, 6 bin 589 ile İran, 5 bin 422 ile Hollanda, 4 bin 693 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü ülkeler

"Türkiye (3 bin 739), İsveç (3 bin 220), Meksika (3 bin 160), Hindistan (2 bin 101), İsviçre (1830), Rusya (1827), Peru (1814), Ekvador (1717), İrlanda (1446) ve Portekiz (1126)."

2,3 milyon tedavi altında

  • Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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