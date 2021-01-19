Koronavirüsten taburcu edilenlerin yüzde 30'u yeniden hastanelik oldu

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Covid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.

Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Covid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

Covid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

DÜNYA Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar eden vatandaşlara para ödülü

Yaş ortalaması 65 olarak tespit edildi

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Covid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

DÜNYA Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar eden vatandaşlara para ödülü

KORONAVİRÜS Almanya’da bir günde 989 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS Rus bilim insanı: Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor