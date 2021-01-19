Koronavirüs Koronavirüsten taburcu edilenlerin yüzde 30u yeniden hastanelik oldu
DÜNYA

Koronavirüsten taburcu edilenlerin yüzde 30'u yeniden hastanelik oldu

Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsü atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Covid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.

  • Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Covid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

Covid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

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Yaş ortalaması 65 olarak tespit edildi

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

  • University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Covid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

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