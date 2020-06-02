'Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlıklı insanlardan farkı yok dışlanmamalı'

Dünyada ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs, toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkmasına neden oldu. Genelde dışlayıcı bir tutumun olduğu durumla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, iyileşen herkesin, normal sağlıklı insanlardan bir farkının olmadığını söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma ya da uzak durma gibi bir durum olmamalı" dedi.

'KALICI BİR HASTALIK BIRAKMIYOR'

Koronavirüsün kalıcı bir hastalık bırakmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Tekin, "Normal vatandaşlarımız birbirlerine karşı nasıl sosyal mesafeyi koruyarak davranıyorsa, bu hastalığı atlatmış kişilerle de normal bir insan gibi her türlü iletişim halinde bulunabiliriz, işlerimizi devam ettirebiliriz ve hiçbir şekilde dışlama ya da geri durma gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Nasıl ki bir gribi geçiriyorsak, iyileşiyorsak ve normal hayatımıza devam ediyorsak Kovid-19'dan iyileştikten sonra normal hayatımıza devam ediyoruz. Kesinlikle kalıcı bir hastalık bırakmadığı için kaldığımız yerden hayatımıza devam ediyoruz. Normal bir insan gibi davranmalı bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ OLANLAR HASTANEYE BAŞVURMAKTAN ÇEKİNİYOR'

Koronavirüs şüphesi olan birçok kişinin bu önyargıdan kaynaklı olarak hastaneye başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Recep Tekin, şunları söyledi: