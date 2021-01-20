Koronavirüsü ev hanımlarının yaydığını fark eden muhtar harekete geçti: Vaka sayısını sıfıra düşürdü

Sivas'ta geçen yıl eylül ayında koronavirüs vakalarının pik yapması ile ciddi önlemler alınmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda vaka artışının en çok ev ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, apartman girişlerine astığı uyarıcı yazılarla vatandaştan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Muhtar Yıldız, ev ziyaretlerinin virüs sürecinde askıya alınması ve giriş çıkışlarda maske takmaya özen gösterilmesi gibi uyarıları sıraladı. Bina girişlerine asılan uyarı yazıları mahalle sakinleri tarafından dikkate alındı. Uyarılara özen gösterilmesiyle son günlerde mahallede yeni vaka görülmedi.

'10 GÜNDÜR MAHALLEMİZDE VAKA YOK'

Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, "Valimiz Salih Ayhan ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, yapılan anketler sonucu virüsün genellikle ev hanımlarının toplantı ve komşuluk ilişkilerinden yayıldığı anlatıldı. Bu toplantının üzerine mahalleme gelince muhtar olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Apartman yöneticileri ile görüşerek her apartmanın girişine bir uyarı yazısı asmaya karar verdim. Yazdığımız yazı ile komşuluk ilişkilerinin kısa bir süre askıya alınması gerektiğini rica ettik. Çünkü bütün bu komşuluk ilişkilerinde dışarıdan gelenler farkında olmadan virüsü bulaştırıyorlar.

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Mahallemizde önceden virüse yakalanan 28 aile ve 80-90 kişi vardı. Allah'a şükürler olsun şimdi sıfırladık.

10 gündür mahallemizde vaka yok. Sağ olsunlar mahalle sakinleri yazdığımız yazıları dikkate aldı. Mahalle sakinlerimizin sağlığı için böyle bir hizmet yaptık. Önce elektronik olarak mahalle sakinlerine mesaj atmayı düşündüm. Onu okumazlar diye yazı asmak aklıma geldi. Yaklaşık mahallemizde 500-600 hane vardı. Bunları apartman girişlerine asarak yeterli ve etkili olsun istedik. Pandemi döneminde de virüs olan hanelerin bulunduğu apartmanlara ve genel diğer apartmanlara yöneticiler ile konuşarak ortak kullanım alanlara dezenfekte yaptırdık. Mahalle sakinleri olumlu karşıladı, teşekkür ettiler. Vatandaşlarımız fakında olmadan birbirini ziyaret ediyordu. Kurban Bayramı'nda kadın kardeşlerimiz bir araya gelerek sarma sarmışlar ve birden çok aile virüs kapmıştı. Bu pandemide gereken şey dikkat, başka bir yolu yok" dedi.

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KORONAVİRÜS Koronavirüs salgınında 'ev içi bulaş' riskine dikkat

'MUHTARIN YAZISI BİZE GÜVENCE OLDU'

Mahalle sakinlerinden Nermin Eryıldız (70), "Muhtarımızın astığı yazı bizleri çok memnun etti. Ben kanser hastasıyım, zaten misafir kabul etmiyorduk. Muhtarın yazısı ise bize güvence oldu" diye konuştu.

Mahallelinin yüzde 80'inin asılan yazıyı dikkate aldığını söyleyen Seyit Efendi Güler(46) ise, "Muhtarımız pandemiden dolayı böyle bir şey yaptı ve çok güzel oldu. İster istemez misafirliklerimiz çok oluyor. Özellikle Sivas yöresinde daha çok oluyor. Muhtarımız zaten bu süreçte de Paşabey Mahallesi'nde kaç vatandaş varsa hepsi ile tek tek ilgilendi, ilgilenmeye de devam ediyor. Yazıyı yüzde 80 vatandaşımız dikkate aldı. Misafirlikler artık yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 18 Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı. Koronavirüsün artışa geçtiği iller arasında son sıralarda yer alan kentte kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı. Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı. Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı. Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti. Alınan tedbirlerin etkisinin ilerleyen günlerde iyi yönde tabloya yansıması bekleniyor. Antalya'da alarm: Ev ziyaretleri ve gezmeler vakaları artırdı Vaka oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı.

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Muhtarın apartman girişlerine astığı yazıda ise şu ifadeler yar alıyor: