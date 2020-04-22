Koronavirüs Koronavirüsü yenen Özçetin Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü öğrencisi Mehmet Özçetin, uzaktan eğitime geçilmesinin ardından döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da koronavirüse yakalandı. Hastanede 10 gün süren tedavinin ardından taburcu olan Özçetin, "Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsü yenen üniversite öğrencisi Mehmet Özçetin.
Koronavirüsü yenen üniversite öğrencisi Mehmet Özçetin.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde Yöneticilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Özçetin (21), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimine geçilmesinin ardından 19 Mart tarihinde memleketi Afyonkarahisar'a döndü.

  • Mehmet Özçetin'de, memleketine döndükten 14 gün sonra Covid-19 belirtileri öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Mehmet Özçetin, kendisini 2 gün boyunca arabada karantinaya alarak, ailesi dahil hiç kimseyle görüşmedi.

Özçetin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede Mehmet Özçetin'in Covid-19 testi pozitif çıktı ve 1 Nisan tarihinde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşup 10 Nisan tarihinde taburcu olan Mehmet Özçetin, yaşadığı süreci anlattı.

'Öksürük ve Hafif baş ağrısıyla başladı'

10 günlük tedavi sürecinin ardından son 3 testimin negatif çıktığını belirten Mehmet Özçetin, "Memleketimde ister istemez görüştüğüm insanlar oldu. Ben bu virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum, ama kimseye bulaştırmadığımı çok iyi biliyorum. O konuda içim rahat. Belki bir insandan kapmış olabilir, marketin kapısından kapmış olabilir veya otobüste bir kişiden kapmış olabilirim. Nereden kaptığımı bilmiyorum. Bu virüse yakalandığım zaman zaten, sporla ilgilenen insanlar daha iyi bilir, bu virüs insan vücudunun alışkın olmadığı bir virüs olduğu için vücut bunu hemen algılıyor. Vücudun yeni bir şeyle karşılaştığını hemen anlayabiliyorsun. Ben de biraz hislerimin kuvvetli olmasıyla erken fark ettim. Bu bahsettiğim semptomlar öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Ortada hiçbir şey yokken bunun oluşması garibime gitti ve hemen kendimi izole etme yoluna gittim" dedi.

'2 gün arabada kaldım'

İki gün boyunca arabada kendini izole ettiğini belirten Mehmet Özçetin, "Kimseyle temas kurmamaya çalıştım. Çevredekiler bunun gereksiz olduğunu düşündü, ama ben içim rahat etsin diye 2 gün boyunca sadece arabada uyuyup kalktım. Yemeğimi paket olarak istedim. Sonra belediyeden izin alınca hastaneye gittim ve test sonucunu bekledim. 1 Nisan’da sonuç geldi ve pozitif olduğu ortaya çıktı. 1 Nisan itibariyle koronavirüs tedavisi uygulamaya başladılar. Semptomlar gün geçtikçe artmaya başladı. Yaşımın 21 olması, genç olmam, biraz da sporla içli dışlı olmam beni şaşırttı. Bu kadar bünyesi sağlam bir insan bile bu kadar kötü, ağır semptomlarla hastalığı geçirebiliyor" diye konuştu.

'Kesinlikle yaşınıza güvenmeyin'

Bu hastalıkta kimsenin yaşına güvenmemesi gerektiğini kaydeden Mehmet Özçetin, şunları söyledi:

"Kesinlikle yaşınıza güvenmeyin. Kimin nerede, ne yapacağı belli olmuyor. Önce bir ilaç tedavisine başlandı. Hastalığın belirtileri gün geçtikçe arttı. Boğazımda bir yutkunamama sorunsalı oluştu. Ondan sonra baş ağrısı oldu. Ateş bende pek olmadı. Yüksek ateşim bazen olup diniyordu. Kuru öksürük ve boğaz şişkinliği baya baya hissettim. Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Ben sigara içmeyen birisiyim. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim, hiç alkol kullanmadım. Buna rağmen bu semptomları çok ağır bir şekilde yaşadım. Tedavi sürecine başladılar. Doktorum ciğerlerimin çok temiz ve tek avantajının bu olduğunu söyledi. Tedaviye çok çabuk yanıt verdim. Bundan dolayı sigara içmemenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten bir kez daha vurgulamak isterim. Kimisi sigaradan kurtulamıyor, kimisi bağımlılığının olduğunu söylüyor. Bugüne kadar içmemenin çok faydasını gördüm ama böyle hayati faydası da gerçekten olağanüstü bir şey."

'Öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum'

10 gün boyunca hastanede kaldığını ifade eden Özçetin, "7’nci günde yapılan son testimin negatif çıktığı öğrenildi. Emin olmak için 2 test daha yaptırıldı. İkisi de negatif çıktı. Benim de durumum iyi gidiyordu. Sadece bir semptom çok ağır yaşamaya devam ediyordum. Hala üzerimde olan öksürük. Ateşim dinmişti, boğazımdaki, göğsümdeki ağrı geçmişti ama öksürük geçmedi. Ben hastalığı geçirirken uyuyamaz hale geliyordum. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum. O yüzden iyileşmeme rağmen öksürük devam ediyordu. Tedavi sürecinde serum taktılar. Bir ara nefes darlığı çektim. Solunum cihazına bağladılar. Böyle böyle hastalığı atlattım" dedi.

'İşinizi şansa bırakmayın'

Son üç testinin negatif çıkmasıyla 14 gün boyunca evde karantinaya alındığını da ifade eden Özçetin, "Şu an evde kendi odamdayım. Negatif olduğuna inanaraktan, güvenerekten kesinlikle baştan sağma davranmıyorum. Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Ailemde bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu hastalıkta içimin rahat olduğu tek konu hastalığı kimseye bulaştırmamam. Benim çevremden olsun, ailemden olsun kimse bu hastalığın semptomunu yaşamaması sevindirici bir haber oldu benim için. Kendini iyi izole etmenin faydasını görüyorum. Hastalığımı hissettiğim anda baştan sağma yapsaydım belki durum çok farklı olurdu. Ben atlattım ama çevremde yaşlı insanlar var. Normal hayatıma, derslerime ara vermiştim. Onlara yavaş yavaş dönüyorum, toparlanıyorum. Yaşınıza bakmayın. Gerçekten çok ağır bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ne kadar genç, ne kadar dinamik olursanız olun belli olmuyor. Kimisi hiç fark etmeden geçiriyor. Bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Siz yine de işinizi şansa bırakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinizi çok iyi izole edin" diye konuştu.

Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak: Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak: Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak

Kronik hastalığı bulunan çalışan rapor arıyor!
EKONOMİ
Kronik hastalığı bulunan çalışan rapor arıyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.