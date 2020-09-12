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Koronavirüs Koronavirüsü yenen Tokatlı vatandaştan korkutan uyarı İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen Tokatlı vatandaştan korkutan uyarı: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. Hastalığı atlatan vatandaşların anlattıkları ise koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Tokat Erbaa'da 11 günü hastanede, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Hayrettin Uçar "Bu hastalığı, yaşamayanın anlaması mümkün değil. İnsan ömrünün nihayete erdiğini, karşısında Allah, ensesinde Azrail olduğunu hissediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsü yenen 71 yaşındaki Hayrettin Uçar, herkesi tedbirli olmaya davet etti.
Koronavirüsü yenen 71 yaşındaki Hayrettin Uçar, herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Erbaa ilçesinde eşi Hafize Uçar (64) ile birlikte yaşayan 4 çocuk babası Hayrettin Uçar, geçen ay koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes almada zorluk çeken Uçar, hastanede tedaviye alındı. 11 günü hastanede 14 günü de evde toplam 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Hayrettin Uçar, "Sürekli ateşimi ölçerim. Ateşim 39,5 çıkınca, hastalığa yakalandığımın farkına vardım. Gece hastaneye gittim. Durumu anlattım. 'Hemen tedavinize başlayalım' dediler. Hastanelerimiz, doktorlarımız bu konuda çok iyi. Çok müşfikler, çok çalışıyorlar. Tomografiye gönderdiler, sonuçlar 7 saat sonra geldi. Hastalık beşinci günden sonra etkisini artırdı" dedi.

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"İki yudum suyu içemiyorsun"

Hastalık sürecinde Azrail’i ensesinde hissettiğini dile getiren Uçar, "Bu hastalığı, yaşamayanın anlaması mümkün değil. Anlatılması mümkün değil. İnsan, ömrünün nihayete erdiğini, karşısında Allah, ensesinde Azrail olduğunu hissediyor. O kadar zor bir durum. Konuşamıyorsun, yiyemiyorsun, susuzsun içemiyorsun. Bir iki yudum suyu içemiyorsun, çenen yoruluyor. İki lokma yiyemiyorsun. Vücut bitmiş, kendini koyvermiş. Bütün organlar tamamen kendini koyvermiş.

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  • Yani bir nevi, çoklu organ yetersizliği diyorlar ya o oluşuyor. Ne çocuk istiyor, ne torun istiyor, ne eş istiyor. Tek kimse beni rahatsız etmesin, konuşturmasın istiyor. Tarifi mümkün değil. Gençlerimiz bunu anlamıyor. Dalga geçiyorlar. Şaka sanıyorlar. Hastanede gördüğüm bir kadın da başına gelinceye kadar maske kullanmadığını söyledi. İnsanlarımız bu işi dalgaya almasınlar" diye konuştu.

Samsun'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu oldu
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