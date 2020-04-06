Koronavirüsün köylere yayılması engellenemiyor: 2 köy ve 3 mezra daha koronavirüs karantinasına alındı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulaması kararlaştırdı. Köyler ile mezarlara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

KESİNLİKLE BİR ARAYA GELMELERİ YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

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