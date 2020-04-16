'Koronaya karşı mesaj vermek istedik' dedikleri ilginç yolculuğa bin 360 TL ceza kesildi

Türkiye onları gerçekleştirdikleri tehlikeli sürüş ile tanıdı. Bir motosikletin ön selesine oturan ve sürücü ile aralarındaki mesafe olduğunu savunan yolcu, ilk kez konuştu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden iş adamı Yakup Torun, söz konusu yolculuğun insanlara bir mesaj vermek için yapıldığını söyledi. Torun, "Videodaki korona virüs salgınından korunmak amaçlı sosyal mesafe kuralı büyük önem arz ediyor. Biz de böyle bir yolculuk yaptık. Tabi yolculuğumuzun suç olduğunu öğrendik ve cezasını ödedik. Cezamız devletimize, vatanımıza, milletimize feda olsun" dedi.

Bin 360 TL ceza yazıldı

Videonun haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan sürücü İbrahim Torun ve yolcu Yakup Torun hakkında tutanak tutuldu. İkiliye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

OYNAT 00:00 Pes dedirten görüntü: Motosikletin selesinde yolculuk edip 'sosyal mesafeye uyuyoruz' dedi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ön selesine aldığı yolcu ile tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Seyahat anında kendilerine 'Ne yapıyorsunuz?' sorusu yöneltilen yolcu ise, ''Sosyal mesafeye uyuyoruz'' diyerek gülümseten bir yanıt verdi. BiP'te paylaş

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