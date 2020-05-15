Koronaya meydan okuyordu özel fotoğrafçısı pozitif çıktı

Ülkesinde koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamalarla zaman zaman eleştirilen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç, virüse yakalandı. Lukaşenko ve ekibinin 22 Nisan’da Slavyanka Bölgesine gerçekleştirdiği bir ziyarette herkes Covid-19 testine tabi tutulmuştu. Yapılan testler sonucunda fotoğrafçı Staseviç’in testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi. Staseviç’in tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği ifade edildi.

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Devlet Başkanı Lukaşenko korona virüs salgınına yönelik daha önce yaptığı açıklamalarda, "Olur böyle şeyler, paniğe gerek yok", "Votka ve sauna ile ülkemizden koronayı kovacağız" yönelik ifadeleriyle gündeme gelmişti.

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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kutlama yapılmıştı

Öte yandan Belarus’ta 9 Mayıs’ta kutlanan İkinci Dünya Savaşı Zafer Bayramı nedeniyle ordu mensupları ve halk bir araya gelmiş, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözardı edilerek bayram merasimi yapılmıştı. Lukaşenko ise yaptığı açıklamada, "Bayramı kutlamama gibi bir şansımız yoktu" şeklinde konuşarak yine eleştirilerin odağı haline gelmişti.