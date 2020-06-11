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Koronavirüs Koronayı aştım da geldim 4 aydır göremediği ailesine afişle döndü
TÜRKİYE

Koronayı aştım da geldim: 4 aydır göremediği ailesine afişle döndü

Koronavirüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı.

Haber Merkezi İHA
Acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı. ​
Acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı. ​

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde çalışan sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, korona virüs salgınından dolayı 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu’nu Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bıraktı.

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  • 4 aydır hastane acil servisinden çıkmayan Mahmutcan Müslümoğlu çalıştığı hastaneden ailesini görmek üzere izin alarak eşinin ve oğlunun fotoğrafını dev bir afiş yaptırarak otomobilinin üzerine yapıştırdı. Afişin üzerine “Koronayı aştım da geldim” ve “Sizi çok özledim” yazdıran sağlık çalışanı, otomobili ile evin önüne durarak ailesine sürpriz yaptı.

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"Ailemi çok özledim"

4 aydır ailesini göremediğini belirten sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, “Oğlumu bıraktığımda henüz 1 aylıktı. Korona virüsten dolayı hem kendimin hem de sevdiklerimin sağlığını tehlikeye atmamak için eşimi ve oğlumu ailemizin yanına bıraktım. İzin alarak eşime ve çocuğuma kavuştum. Gerçi sosyal mesafeyi ihlal etmemek için onlara sarılamadım ama ailemi görmek de güzel” şeklinde konuştu.

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