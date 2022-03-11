​Koronayla 2 yılı geride bıraktık: 14 milyon vaka görüldü

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat’ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021’de yaşandı.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 aynı zamanda Kovid-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘küresel pandemi’ ilan edildiği gün oldu. Türkiye’de Kovid kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de yaşandı.

Salgınla geçen 2 yılda dünyadaki birçok ülkedeki gibi Türkiye’de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.

HES kodu göstermek ve ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. PCR testi uygulaması başlatıldı. Türkiye’de ilk sokağa çıkma kısıtlaması ise 10-12 Nisan 2020’de 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulandı. 2020’de en yüksek vaka, 8 Aralık’ta 33 bin 198 olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl en yüksek günlük vefat ise 259 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Aralık’ta yaşandı.

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TURKOVAC DEVREYE GİRDİ

16 Nisan, 63 bin 82 vaka ile 2021’de en fazla vakanın görüldüğü gün olarak kaydedildi. Salgın süresince en fazla vefatın yaşandığı gün ise 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. 22 Aralık 2021’de Turkovac için acil kullanım onayı verildi. Salgında yeni bir döneme geçildi, 2 Mart’ta açık havada maske takma zorunluluğu ve karantina dışındaki yasaklar kalktı.

FOTOĞRAF 14 Koronavirüse karşı en etkili aşılardan biri olan Biontech firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı karşıtlarının yanlış bilgi yayarak milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve onların katili olduğunu belirterek aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Bourla, İsrail televizyonunda yayınlanan röportajında dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti. Söz konusu röportajda aşılar ile ilgili de konuşan Bourla şirketin tüm Koronavirüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi planlandığını duyurdu. Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, sadece Omicron\"un aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bourla, 'Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey çıkmazsa bu bir çözüm olabilir' ifadelerini kullandı. 'YILDA BİR DEFA YAPILACAK'<br><br>\"Virüs yok edilmeyecek. Virüs önümüzdeki yıllarda bizimle olacak” diyen Bourla, bu aşının yılda bir defa yapılacağı bilgisini paylaştı. Süre olarak neden bir yılın seçildiğinin sorulması üzerine Bourla, 'Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Ayrıca insanların ne zaman aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlaması daha kolay olacak' dedi. Aşı karşıtları ile ilgili de konuşan CEO, aşı karşıtlarını yanlış bilgi yayarak milyonlarca ölüme neden olmakla ve milyonlarca insanın katili olmakla suçladı. Zira Harvard'a göre alan bilim insanları Koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı. Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı. Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi. Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.<br><br>İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı. NOSEBO ETKİSİ NEDİR?<br><br>Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.<br><br>Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir. Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir. Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman biteceği konusu akılları meşgul ederken, BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'sundan umut veren açıklamalar geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.

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