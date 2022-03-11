​Koronayla 2 yılı geride bıraktık: 14 milyon vaka görüldü

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdi.
Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat’ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021’de yaşandı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 aynı zamanda Kovid-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘küresel pandemi’ ilan edildiği gün oldu. Türkiye’de Kovid kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de yaşandı.
Salgınla geçen 2 yılda dünyadaki birçok ülkedeki gibi Türkiye’de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.
HES kodu göstermek ve ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. PCR testi uygulaması başlatıldı. Türkiye’de ilk sokağa çıkma kısıtlaması ise 10-12 Nisan 2020’de 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulandı. 2020’de en yüksek vaka, 8 Aralık’ta 33 bin 198 olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl en yüksek günlük vefat ise 259 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Aralık’ta yaşandı.
TURKOVAC DEVREYE GİRDİ 16 Nisan, 63 bin 82 vaka ile 2021’de en fazla vakanın görüldüğü gün olarak kaydedildi. Salgın süresince en fazla vefatın yaşandığı gün ise 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. 22 Aralık 2021’de Turkovac için acil kullanım onayı verildi. Salgında yeni bir döneme geçildi, 2 Mart’ta açık havada maske takma zorunluluğu ve karantina dışındaki yasaklar kalktı.
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Koronavirüse karşı en etkili aşılardan biri olan Biontech firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı karşıtlarının yanlış bilgi yayarak milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve onların katili olduğunu belirterek aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
Bourla, İsrail televizyonunda yayınlanan röportajında dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.
Söz konusu röportajda aşılar ile ilgili de konuşan Bourla şirketin tüm Koronavirüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi planlandığını duyurdu.
Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, sadece Omicron\"un aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bourla, 'Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey çıkmazsa bu bir çözüm olabilir' ifadelerini kullandı.
'YILDA BİR DEFA YAPILACAK'<br><br>\"Virüs yok edilmeyecek. Virüs önümüzdeki yıllarda bizimle olacak” diyen Bourla, bu aşının yılda bir defa yapılacağı bilgisini paylaştı.
Süre olarak neden bir yılın seçildiğinin sorulması üzerine Bourla, 'Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Ayrıca insanların ne zaman aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlaması daha kolay olacak' dedi.
Aşı karşıtları ile ilgili de konuşan CEO, aşı karşıtlarını yanlış bilgi yayarak milyonlarca ölüme neden olmakla ve milyonlarca insanın katili olmakla suçladı.
Zira Harvard'a göre alan bilim insanları Koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı.
Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı.
Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi.
Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.<br><br>İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı.
NOSEBO ETKİSİ NEDİR?<br><br>Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.<br><br>Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir.
Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.
Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman biteceği konusu akılları meşgul ederken, BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'sundan umut veren açıklamalar geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.
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İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Covid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu buldu.
Düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olan ve aynı zamanda astım hastalığından muzdarip kişilerin uzun süreli Covid-19 yaşama eğilimde olduğu görüldü.
Hastanın yaşı, Covid-19 semptomlarının ayrıntıları ve astımın olup olmadığına ilişkin veriler birleştirildiğinde bu antikor imzası, doktorların insanların uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine izin verdi.
Çalışmayı yöneten immünoloji profesörü Onur Boyman, \"Genel olarak, bir antikor imzasını tanımlamanın, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanısına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için araştırma, anlayış ve nihayetinde hedeflenen tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında ekip, Covid-19 testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubuna dahil edilen 40 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyonlarından sonra bir yıl boyunca Covid-19 hastalarının 134'ünü takip etti.
DÜŞÜK LGM VE LGG3 ANTİKOR SEVİYELERİNE DİKKAT<br>Katılımcılar üzerinde yapılan kan testleri, post-akut Covid-19 sendromu (Pacs) olarak da bilinen uzun süreli Covid geliştirenlerin, düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.
Bir kişi Covid-19’a yakalandığında IgM hızla yükseliyor. IgG antikorları ise IgM’den sonra yükseliyor ve daha uzun süreli koruma sağlıyor.
Bununla birlikte bilim insanları, antikor imzasını belirlemek için, hastanın yaşını, astımı olup olmadığı bilgisini ve semptomlarının ayrıntılarıyla birleştirdi. Ayrıca, formülün doğruluğunu test etmek için altı ay boyunca takip edilen 395 Covid-19 hastasından oluşan ayrı bir grubu incelediler.
Diğer taraftan, bu formül, bir kişinin enfekte olmadan önce uzun süre Covid riskini tahmin ediyor, çünkü semptomlarının ayrıntılarına ihtiyaç duyuluyor.
Ancak, çalışmanın yazarlarından, Dr Carlo Cervia, astımı olan ve IgM ile IgG3 seviyeleri düşük olan kişilerin, kendilerini potansiyel olarak uzun Covid için riskli sayabileceklerini söyledi.
UZUN COVİD-19 HASTALARINA ERKEN TEDAVİ SUNULABİLİR<br>Cervia, \"Araştırmamızın sonuçlarının, uzun süreli Covid hastalarının tedavisini iyileştirmesinin yanı sıra, astım hastaları gibi yüksek risk gruplarını aşı olmaya ve böylece uzun süreli Covid’i önlemeye motive etmesi bekleniyor” dedi.
Sonuç olarak, uzun süreli Covid için etkili bir tedavi olmamasına rağmen, kimin en fazla risk altında olduğunu bulmak, doktorların hastaların erkenden tedavi etmesini sağlayabilir. Antikor tedavileri, antiviraller ve antiinflamatuar ilaçlar yoluyla enfeksiyonun daha iyi kontrolü, uzun Covid riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve aşılar uzun süreli Covid semptomlarını hafifletebilir.
UZUN COVİD NEDİR?<br>Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum \"uzun süreli Covid\" olarak adlandırılıyor.
Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor.<br><br>Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.
Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar
Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar? İsviçre'deki bilim insanları, "uzun süreli Covid-19" geliştirme riski en fazla olan hastaları belirlemeye yardımcı olabilecek bir "antikor imzası" keşfetti. Uzmanlar, risk grubundaki kişilere aşılanma çağrısı yaparken, bulgularının hastaların erkenden tedavi edilmesini sağlayacağını söyledi.