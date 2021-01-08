Koronavirüs Korovidli bebeklere anneleri gibi bakıyorlar Kendi çocuklarımız gibi
TÜRKİYE

Korovidli bebeklere anneleri gibi bakıyorlar: Kendi çocuklarımız gibi

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde doğduktan sonra temaslı olarak koronavirüse yakalanan bebeklerle hemşireler özel olarak ilgileniliyor. Hemşireler koronavirüse yakalanan bebeklere anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüse yakalanan yeni doğan bebekler hemşirelere emanet
Koronavirüse yakalanan yeni doğan bebekler hemşirelere emanet

Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor.

Yeni doğan bebekler, sağlık kontrolleri ve koronavirüs testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yeni doğan yoğun bakım servisine alınıyor. Burada süreç içerisinde koronavirüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor.

Anne şefkati gibi: Kovidli bebekler hemşirelere emanet
FOTOĞRAF 6
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Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor.
Title
Yeni doğan bebekler, sağlık kontrolleri ve koronavirüs testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yeni doğan yoğun bakım servisine alınıyor.
Title
Burada süreç içerisinde koronavirüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor. Koronavirüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor.
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Anne ve bebeğin kavuşmasını da hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatife gelmesiyle birlikte anne, bebeğine kavuşuyor.
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Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Rukiye Kıyak, bebeklere anne şefkati ile yaklaştıklarını söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde koronavirüs taşıyan bebek hastalarımızın bakım ve tedavileri, annelerinden ayrı kaldığı bu süreçte bizim tarafımızdan yapılmakta. Anne şefkati ile yaklaştığımız bebeklerimizin beslenmeleri, kişisel bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. Kendi çocuklarımız gibi yaklaştığımız bebek hastalarımızı okşayarak, severek bakımlarını yapmaktayız. Annelerinden ayrı kaldıkları bu süreçte annelerinin yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Annelerinin de içleri huzurlu bir şekilde bebeklerinin tedavi sürecinin bitmesini beklemektedirler. Tedavilerinden sonra bebeklerini annelerine teslim ediyoruz dedi.
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Hemşire Nuriye Doğan ise, “Koronavirüse yakalanan bebeklerimize yoğun bakım ünitemizde bakıyoruz. Anneleri yanındaymış gibi bebeklerimize bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Uyumalarını sağlıyoruz, mamalarını veriyoruz. Burada anne şefkatinden hiçbir şekilde mahrum kalmıyorlar. En iyi şekilde bakıyoruz onlara şeklinde konuştu.
Anne şefkati gibi: Kovidli bebekler hemşirelere emanet
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde doğduktan sonra temaslı olarak koronavirüse yakalanan bebeklerle hemşireler özel olarak ilgileniliyor. Hemşireler koronavirüse yakalanan bebeklere anne şefkatiyle yaklaşıyor.


Koronavirüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor. Anne ve bebeğin kavuşmasını da hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatife gelmesiyle birlikte anne, bebeğine kavuşuyor.

Kendi çocuklarımız gibi

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Rukiye Kıyak, bebeklere anne şefkati ile yaklaştıklarını söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde koronavirüs taşıyan bebek hastalarımızın bakım ve tedavileri, annelerinden ayrı kaldığı bu süreçte bizim tarafımızdan yapılmakta. Anne şefkati ile yaklaştığımız bebeklerimizin beslenmeleri, kişisel bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. Kendi çocuklarımız gibi yaklaştığımız bebek hastalarımızı okşayarak, severek bakımlarını yapmaktayız. Annelerinden ayrı kaldıkları bu süreçte annelerinin yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Annelerinin de içleri huzurlu bir şekilde bebeklerinin tedavi sürecinin bitmesini beklemektedirler. Tedavilerinden sonra bebeklerini annelerine teslim ediyoruz” dedi.

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  • Hemşire Nuriye Doğan ise, “Koronavirüse yakalanan bebeklerimize yoğun bakım ünitemizde bakıyoruz. Anneleri yanındaymış gibi bebeklerimize bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Uyumalarını sağlıyoruz, mamalarını veriyoruz. Burada anne şefkatinden hiçbir şekilde mahrum kalmıyorlar. En iyi şekilde bakıyoruz onlara” şeklinde konuştu.

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