Kosova'da koronavirüsün görülmediği Türk kasabası Mamuşa'da ilk vaka belirlendi

Kosova'nın tek Türk kasabası olan ve 3 aydır koronavirüs (Covid-19) vakasının rastlanmadığı Mamuşa'dan kötü haber geldi. Ülkenin güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusunun yaşadığı 5 Bin kişilik Mamuşa kasabasında dün ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi.

Kosova’da ilk koronavirüs vakalarının açıklandığı 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Mamuşa Belediyesi, vaka görülmeyen ülkedeki tek yer olarak biliniyordu.Dün gece Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 29 yeni vakadan birinin Mamuşa kasabasında olduğu belirtildi.

‘NERDEN GELDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ’

Mamuşa’da tespit edilen ilk koronavirüs vakasına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç;

“Kosova Sağlık Enstitüsü’nden aldığımız üzücü bir habere göre bir vatandaşımızın Koronavirüs (Covid – 19) testi pozitif çıkmıştır” dedi.

Krasniç konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızdan talebimiz, sosyal mesafelerine dikkat ederek kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Enstitüsü’nün ve Sağlık Personelimizin uyarılarını lütfen dikkate alalım. Virüsün nerden geldiğinin araştırmasını yaparken, yayılmaması için gereken adımları atacağımızı bildiririz. Belediye olarak Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlar ile beraber atılması gereken bütün adımlar atılıcaktır. Bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafelerine dikkat ederek kalabalık ortamlardan uzak durmalarını rica ediyoruz.



Mamuşa Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. Ramadan Mazrek'te, Mamuşa'da ilk vakanın pozitif çıkmasından dolayı üzüntülü olduklarını ve tedbirlerin daha sıkı alınması gerektiğini ifade etti.

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