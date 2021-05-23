Koronavirüs Kovid-19 aşısı uygulanan turizm çalışanı sayısı yaklaşık 300 bin
TÜRKİYE

Kovid-19 aşısı uygulanan turizm çalışanı sayısı yaklaşık 300 bin

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tüm turizm çalışanlarının haziran sonuna kadar aşılanmış olacağını söyleyerek "Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 aşısı olan turizm çalışanı sayısı kaç?
Turizm çalışanlarının aşılanmasına Nisan ayında başlandı.

"Bacasız sanayi" diye ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalardan birisi de Kovid-19 sürecinde turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde, turizmcilerin aşılanma süreci ve Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş trafiğinin başlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

HAZİRAN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Turizmcilerin aşılanmasına nisandan itibaren başlandığını belirten Alpaslan, "Mayıs ayının sonunda tüm turizmcilerin aşılanmasını hedeflemiştik. Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELER NE DURUMDA?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta Rusya'daki görüşmelerinin birinci gündem maddesinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğinin açılması olduğunu aktaran Alpaslan, Rus heyetinin en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yerinde tespit yapacaklarını ifade etti.

Alpaslan, "Rusya ile uçuş trafiğinin açılması Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli. En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Turizm çalışanları aşılanmaya başladı: Rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek
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Türkiye'de sağlık çalışanları ve polislerin ardından turizm çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nca aşılama kapsamına alınan turizm çalışanları, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor. Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor.
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Turizm çalışanları, aşı oldukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde çalışanların büyük kısmı Serik'te yaşadığı için ilçedeki sağlık kuruluşlarında kısmi yoğunluk yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, çalışanlara aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını söyledi. Aşı olmak için randevu aldığını belirten Atmaca, Sektörün ortak talebiydi. Sistem kuruldu ve otel çalışanlarına başvuru imkanı sağlandı. Turizm işletme belgesine, açık olmak ve güvenli turizm belgesine sahip olmak gerekiyor. Aşıyla birlikte güvenli turizm sertifikasıyla sektöre hareketlilik geldi dedi.
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Ülkay Atmaca, geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulamasının dünyaya örnek olduğunu, bu yıl da yine benzersiz bir iş yaparak sektör çalışanlarının öncelikli aşılanmasının tatilciler için iyi izlenim bıraktığını söyledi. Atmaca, şöyle konuştu: Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bu durumun bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Amacımız bu aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak. Geçen yıl güvenli turizm sertifikasını tanıtımda kullandık ve Türkiye'ye 15 milyon, Antalya'ya da 3.5 milyon turist geldi. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız.
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Turizm çalışanı Cengiz Alper, aşıyla ilgili beklenti içinde olduğunu, kararın çıkmasıyla aşı olduğunu söyledi. Gün içinde çok sayıda misafirle ilgilenmek zorunda olduğu için aşı olmasının hem kendi hem de misafirlerin sağlığı için iyi olduğunu belirten Alper, BioNTech aşısı oldum. Ancak kendimi hala güvende hissetmiyorum. Maske ve mesafeye hala dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum dedi.
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Aşı olan bir diğer otel çalışanı Işıl Önder, aşı olmayı başlarda düşünmediğini, ancak turizm çalışanlarına öncelik tanınınca aşı olmaya karar verdiğini söyledi. BioNTech aşısı olan Önder, Gerçekten gerekli olduğu kararına vardım. Aşı olduktan sonra tedirginlik yaşamadım. Aşının vurulduğu yerde birkaç saatlik ağrı hissettim. Diğer turizm çalışanları da mutlaka aşı olmalı diye konuştu.
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Kemer ilçesinde de turizm sektörü çalışanları da aşılanmaya başladı. İlçedeki Kemer Devlet Hastanesi'nin yanı sıra aile hekimlerinden de randevu alan turizm çalışanları, aşılarını yaptırıyor.
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Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, pandemi sürecinde tüm hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasının önemli olduğunu, turizm çalışanlarının aşılanmasının da hizmet verdikleri insanlar göz önüne alındığında çok daha önemli olduğunu söyledi. Turizm çalışanlarının aşılanmasının pazarlama metoduyla tüm dünyaya duyurulması gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, Bu bizler için avantaj. Turizmin gelişimi anlamında avantaj olacak. Dolayısıyla bunu tabii biz dünyaya duyuracağız. Turizm çalışanlarının aşılanması bu anlamda bizim için pazarlama anlamında çok ciddi fırsat olacak. Her şeyden önce sağlık anlamında fırsat olacak. İnsanlara bizim sağlıklı hizmet verme imkanımız olacak. Dolayısıyla çok olumlu bakıyorum bu konuya dedi.
Turizm çalışanları aşılanmaya başladı: Rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek
Antalya'da turizm sektörü çalışanları, öncelik kapsamında Covid-19 aşısı olmaya başladı. Tesislerin çalışanlarının aşılanabilmesi için sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulaması dünyaya örnek oldu. Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bunun dünyada başka örneği yok. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız" dedi.
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