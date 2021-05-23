Kovid-19 aşısı uygulanan turizm çalışanı sayısı yaklaşık 300 bin

"Bacasız sanayi" diye ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalardan birisi de Kovid-19 sürecinde turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde, turizmcilerin aşılanma süreci ve Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş trafiğinin başlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

HAZİRAN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Turizmcilerin aşılanmasına nisandan itibaren başlandığını belirten Alpaslan, "Mayıs ayının sonunda tüm turizmcilerin aşılanmasını hedeflemiştik. Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.

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RUSYA İLE GÖRÜŞMELER NE DURUMDA?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta Rusya'daki görüşmelerinin birinci gündem maddesinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğinin açılması olduğunu aktaran Alpaslan, Rus heyetinin en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yerinde tespit yapacaklarını ifade etti.

Alpaslan, "Rusya ile uçuş trafiğinin açılması Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli. En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.