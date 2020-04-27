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Koronavirüs Kovid-19 diplomasisi Normalleşme artık masada
TÜRKİYE

Kovid-19 diplomasisi: Normalleşme artık masada

Türkiye Kovid-19 ile ulusal mücadelesini verirken, uluslararası alanda da işbirliği arayışında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayı boyunca 22 lider ile telefon diplomasisi yürüttü. 8 Nisan’da ilkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temasta bulunan Erdoğan ilerleyen günlerde Amerikan, Rus, Fransız ve Alman liderlerle de görüştü.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüse karşı Türkiye’nin 11 Mart’tan bugüne kadar verdiği mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takviminin görüşülmesi beklenen toplantıda alınan kararları Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kovid-19 ile ilgili tüm çalışmaları İstanbul Huber Köşkü’nden yöneten Erdoğan, 5. kez gerçekleşecek dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık edecek.

KUTLAMALAR SEMBOLİK OLACAK

Toplantıda 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü’ne yönelik farklı kutlama formülleri de masaya yatırılacak. 1 Mayıs’taki kutlamaların tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi sosyal mesafe kuralına uyulmak suretiyle sembolik düzeyde kalması, işçi sendika ve konfederasyonlarının sınırlı bazı etkinliklerine izin verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede ilgili sendikalarla bakanlıkların kutlamaların biçimi ve yöntemi konusunda temasta olduğu öğrenildi.

4 GÜNLÜK YASAĞIN SONUÇLARI

Toplantıda, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu kez 23 Nisan tatili hafta sonu ile birleştirilerek 4 gün olarak uygulanan üçüncü sokağa çıkma yasağının verileri masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan tedbirler hakkında bu şehirlerdeki sonuçları kabine üyelerine anlatacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son verileri aktaracak. Söz konusu şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Hem normalleşme adımları hem de alınması gereken ek önlemlerin konuşulacağı toplantıda, ekonominin durumu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplantıda okulların ve turizm sezonunun ne zaman açılacağı gibi milyonları ilgilendiren konular da gündeme gelecek. Ayrıca yurtdışından getirilen vatandaşlar ve 54 ülkeye gönderilen yardımlar da masada olacak. İçişleri ve Milli Savunma Bakanları da terörle mücadelede kapsamında yapılan operasyonlar hakkında kurul üyelerini bilgilendirecek. Libya ve İdlib’de yaşanan son gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda Erdoğan liderlerle yaptığı telefon diplomasisinin detaylarını anlatacak.

22 liderle tele-zirve

Erdoğan, korona mesaisi kapsamında nisan ayı boyunca 22 liderle görüşme gerçekleştirdi.
  • Kovid-19 salgını sürecinde mesaisini İstanbul’daki Huber Köşkü’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke içinde alınan önlemleri takip ediyor hem de dünya liderleri ile temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, korona mesaisi kapsamında nisan ayı boyunca 22 liderle görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmeyi 8 Nisan’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yapan Erdoğan’ın bu ay içinde görüştüğü isimler arasında ABD, Rusya, Fransa, Almanya liderleri de yer aldı. Görüşmelerin ana başlığı virüse karşı alınan önlemler ve bu konuda iş birliği için atılacak adımlar oldu. 19 Nisan’da Donald Trump ile, 21 Nisan’da Vladimir Putin ile Emmanuel Macron ile görüşen Erdoğan, Angela Merkel ile 24 Nisan’da konuştu. 25 Nisan’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Erdoğan bu liderlerin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, KKTC, Etiyopya, Gürcistan, Japonya, Özbekistan, İran, İtalya, Ekvator Ginesi, Somali, Kanada, Katar, Tunus liderleri ile telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan süreç içinde bazı liderlerle iki kez temas sağladı. Erdoğan korona sürecinde önemli zirvelere de telekonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan’ın katıldığı ilk zirve Suriyeli mültecilerin sorunlarının konuşulduğu 4’lü liderler toplantısı oldu. Ardından G-20 Zirvesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Toplantısı da Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, kabine toplantısı başta olmak üzere partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantılarını, il başkanları ve belediye başkanları ile de görüşmelerini telekonferansla yapıyor.

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