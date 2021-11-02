​Kovid-19 ölümleri 5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyon 16 bin 880’e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, en fazla can kaybı 766 bin 299 ile ABD’de kaydedildi. Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan ve 288 bin 365 ile Meksika takip etti. Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti.

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