Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı

İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan yapan 56 yaşındaki Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından başarılı bir tedavi süreci geçirdi.

Kayasan, lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı ve nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü.

OYNAT 03:01 Yaptırdığı 78 korona virüs testi de pozitif çıkan adam 14 aydır karantinada Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Kovid-19'a yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi. Yaşadıklarını anlatan Kayasan, 'Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor.' dedi. BiP'te paylaş

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Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kayasan, lösemi rahatsızlığı sebebiyle de hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, "Özel bir durumum da olduğu için hastanedeki bütün birimlerdeki doktor ve sağlık çalışanları benimle çok yakından ilgilendi. 14 aydır beni ayakta tutmak için her şeyi denediler. Plazma kan verdiler, bağışıklık sistemini güçlendirici her şeyi denediler." diye konuştu.

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Kayasan, Kovid-19 testi olduğu 19 Aralık 2020'den bu yana yaptırdığı 78 testin tamamının pozitif sonuçlandığını anlatarak, farklı hastanelerde yaptırdığı testlerin de pozitif çıktığını söyledi.

"Aralarında gençlerin de olduğu ölümlere de tanıklık ettim"

Tedavi sürecinde hastane gözlemlerine de değinen Kayasan, şöyle konuştu:

"Hastanede geçirdiğim 14 ayda benim gibi birçok lösemi hastası geldi. Bu hastalar tedavilerini olup gitti. Kanser ve Kovid-19 farklı şeyler. Önlemini aldıktan sonra sorun olmuyor. İnsanlara şunu söylemek istiyorum; aşı olun ve hastaneye yatmayın. Çünkü bu hastanelerde çalışan gencecik insanlar da bizim çocuklarımız. Hastaneler tıklım tıklım. Doktorlar, hemşireler cansiparane çalışıyorlar. Onların üzerine bu kadar yük bindirmek de yazık. Hastanede aşısız olup tedavi olmaya gelenler vardı. Aralarında gençlerin de olduğu ölümlere de tanıklık ettim. Oradaki zorlukları çeken birisi olarak aşı olmayan insana diyecek söz bulamıyorum. Aşı olmayan insan benim için topluma, kendisine ve ailesine zarar veren bir insandır."

FOTOĞRAF 25 Vatandaşlara aşı çağrısında da bulunan Kayasan, \"Başkalarını öldürmeye hakkınız yok, yaşamak isteyen aşı olsun” dedi. Sarıyer’de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi. 14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden \"korona pozitif\" sonucu iler karşılaştı. Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi. Yaşadıklarını anlatan Kayasan, \"Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra Covid-19’a yakalandım. 2020 tarihi itibariyle de Covid-19’le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar. Çok zor bir süreç. Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. On dört aydır karantinadayım. Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir on gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı. Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama Covid-19 olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum” dedi. Covid-19’a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum. Bu süreç içinde bir yerde yakalandım virüse. Covid-19 bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye bile başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi. İlk olarak dokuz ay kaldım hastanede. Sonra on gün bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda Covid-19’un devam ettiğini söylediler. Tekrar tekrar test olmaya başladım. Beş ayda öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay Covid-19 ile birlikte geçti. Covid-19 ile beraber yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela. Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor. Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki Covid-19 aşısı olamıyorum. Covid-19’um aileme sarılamıyorum. Covid-19’um kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Covid-19 yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık” diye konuştu. Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla ’bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş’ diyor. Ama hastaneye düştü mü ’Allah’ diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum. Söylediğiniz zaman da Covid-19 bölümüne refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada. Aşı olsanız ne olurdu? Sadece sizinle alakalı bir durum değil. Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz. İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu ahlaksızlık, vicdansızlık. Bana bir şey olmaz diyorlar. Benim fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Zaten gönüllüyüm. Ben başka bir aşı da olmayacağım, Turkovac aşısı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor. Doktora gidiyorum , bakıyor Covid-19’sun aşı olamazsın diyor. Ben ne yapacağım şimdi bana bir çare gösterin. Ben yine şunu söylüyorum. Aşı ol, hayatta kal. Hastaneye gidip perişan olmaktansa, ayakların yürürken hastaneye git aşını ol. Evine bile geliyorlar. Devlet sana her imkanı tanımış, yaşamak isteyen aşı olsun” ifadelerini kullandı.<br><br> Kasım 2020'den beri karantinada kalıyor İstanbul Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi. BiP'te paylaş

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"İki aylık olan torunuma hiç dokunamadım ve bu beni çok üzüyor"

Muzaffer Kayasan, lösemi nedeniyle kendisini izole ettiğini, Kovid-19 virüsünün ortaya çıkıp yayılmasının ardından tedbirlerini artırdığını söyledi.

İlik nakli sonrası daha çok evinde bulunduğunu dile getiren Kayasan, şunları anlattı: