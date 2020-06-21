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Koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı Filipinlerde 30 bini Nepalde 9 bini aştı
DÜNYA

Kovid-19 vaka sayısı Filipinler'de 30 bini Nepal'de 9 bini aştı

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı Tayland'da 3 bin 148'e, Japonya'da 18 bin 649’a çıktı.

Filipinler'de bugün açıklanan yeni tip koronavirüs vaka sayısı 653 olarak kayda geçti.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı.
Kovid-19 vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı.

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı.

Filipinler'de bugün açıklanan yeni tip koronavirüs vaka sayısı 653 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 653 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 30 bin 52'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1169'a yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 7 bin 893 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Nepal'de vaka sayısı 9 bin 26'ya ulaştı

Nepal basınına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 421 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 26'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybının 23'e yükseldiği, şimdiye kadar virüs tespit edilen 1772 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Tayland'da vaka sayısı 3 bin 148'e çıktı

Bangkok Post’un haberine göre, Tayland’da son 24 saatte yurt dışından dönen 1 Taylandlı erkek çocuğunda Kovid-19 görülürken, toplam vaka sayısı 3 bin 148'e yükseldi.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, bugüne kadar virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüse rastlanan 3 bin 18 kişi iyileşti.

Ülkede 27 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Japonya'da vaka sayısı 18 bin 649’a yükseldi

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 56 artışla 18 bin 649’a yükselirken, virüs kaynaklı ölüm bildirilmedi.

Yeni vakalardan 35'i başkent Tokyo’da tespit edilirken, kentteki toplam vaka sayısı 5 bin 783’e ulaştı.

Vakalar, Osaka’da 1809’a, Kanagawa’da 1431’e, Hokkaido’da 1197’ye, Saitama’da 1035’e, Çiba’da 921’e çıktı.

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