Koronavirüs Kovid-19 vakaları bir haftada İzmirde yaklaşık 5 kat, İstanbulda 2 kattan fazla arttı
TÜRKİYE

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu. İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19 vakaları bir haftada İzmirde yaklaşık 5 kat, İstanbulda 2 kattan fazla arttı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de ise 68,54 olarak gerçekleşmişti.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Eskişehir zirvede
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Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Eskişehir zirvede

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı


Bu tablo, vaka sayılarında bir önceki haftaya göre İstanbul'da 2,1 kat, İzmir'de 4,7 kat artış yaşandığını ortaya koydu. Ankara'daki artış ise 1,4 kat seviyesinde gerçekleşti.

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Vaka yoğunluğu artan iller

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.

İllere göre her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

  • "Eskişehir (825,92), İstanbul (663,69), Çanakkale (594,04), Kırklareli (590,21), Edirne (428,44), Tekirdağ (387,12), Bilecik (356,17), Kocaeli (339,42), Ordu (328,34), İzmir (323,30), Balıkesir (316,78),
  • Trabzon (299,30), Gümüşhane (276,64), Giresun (274,78), Yalova (273,14), Denizli (266,02), Bolu (245,23), Rize (231,15), Samsun (222,33), Isparta (215,99), Sakarya (212,25), Aydın (207,67), Bursa (204,91), Mersin (202,97), Artvin (200,59),
  • Burdur (194,32), Sinop (191,26), Muğla (188,25), Düzce (185,25), Ankara (184,29), Manisa (182,47), Tokat (176,30), Kütahya (167,51), Zonguldak (164,07), Amasya (152,91), Adana (151,55), Kastamonu (144.00), Osmaniye (139,46), Çorum (138,83), Bartın (136,20), Uşak (114,23), Hatay (109,86), Karabük (100,57),
  • Nevşehir (91,81), Kırşehir (90,52), Bingöl (89,79), Antalya (89,20), Afyonkarahisar (83,59), Çankırı (82,11), Erzincan (79,34), Niğde (73,74), Tunceli (70,71), Yozgat (67,05), Aksaray (64,30), Kırıkkale (63,51), Konya (56,71),
  • Kayseri (47,63), Karaman (40,80), Sivas (40,57), Siirt (33,53), Elazığ (33,00), Kilis (32,92), Erzurum (28,75), Kahramanmaraş (28,34), Bayburt (25,64), Iğdır (21,36), Ardahan (20,80), Diyarbakır (20,19), Malatya (16,62), Kars (16,14), Gaziantep (15,04), Adıyaman (12,97), Bitlis (11,97), Batman (11,77), Şanlıurfa (10,73), Mardin (10,06), Şırnak (6,69), Muş (6,08), Hakkari (3,56), Ağrı (2,99), Van (2,18)"

Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
FOTOĞRAF 8
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Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.
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Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.
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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br>
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Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br>
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Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br>
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Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.
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\"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\"
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Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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