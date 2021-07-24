Kovid-19 yetimleri

Yetimlere yönelik çalışma, küresel çapta Kovid-19 ölümlerinin yüzde 77’sini oluşturan 21 ülke baz alınarak yapıldı. Çalışma, Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi’nden elde edilen ölüm verilerinden derlenerek gerçekleştirildi. Rapora göre, küresel olarak 1 Mart 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 1 milyon 134 bin çocuk, ebeveyninden en az biri, veya büyükanne ya da büyükbaba dahil olmak üzere birincil dereceden bir yakınını kaybetti.

SAYI DAHA DA ARTACAK

Yine 1 milyon 562 bin çocuk en az bir birinci veya ikinci dereceden bir bakıcısının yaşamını yitirmesine şahitlik etti. Yetim kalan çocuklar, annelerine oranla iki ile beş kat daha fazla babalarının ölümüne tanık oldu. Çalışmaya liderlik eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Kovid-19 Müdahale Ekibi’nden Doktor Susan Hillis, “Dünya çapında her iki ölümden biri için geride bir ebeveynin kaybıyla yüzleşmek zorunda olan bir çocuk kalıyor. Pandemi devam ettikçe Kovid-19 yetimlerinin sayısı da artacak” dedi.

HER 12 SANİYEDE BİR

Hillis, yetim çocuklara öncelik verilmesine ve “onları uzun yıllar desteklemeye” acil bir ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Çalışmada imzası bulunan Oxford Üniversitesi’nden ortak yazar Lucie Cluver de yetim kalan çocukların durumuna atıfla, “Hızlı hareket etmemiz gerekiyor zira her 12 saniyede bir çocuk yakınını (ebeveyn, büyük anne, büyük baba) Kovid-19’da yitiriyor.” ifadesini kullandı.

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