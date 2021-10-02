Koronavirüs Kovid-19a karşı ilaç geliştirildi Can kaybını yüzde 50 azaltan hapın fiyatı açıklandı
DÜNYA

Kovid-19'a karşı ilaç geliştirildi: Can kaybını yüzde 50 azaltan hapın fiyatı açıklandı

ABD’li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Kovid-19a karşı ilaç geliştirildi: Can kaybını yüzde 50 azaltan hapın fiyatı açıklandı
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ABD’li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hap ile ilgili açıklama yaptı.

Şİrket ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

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