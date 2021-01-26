Kovid-19'a karşı koruma kalkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi’nde koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek “Quermax” adında destekleyici bir ürün geliştirdi.
Gerekli hazırlıklara başlandı
- Pek çok meyve, sebze ve bitkide bulunan Quersetin ve C vitamininin birleşiminden oluşan ürünün düzenli kullanıldığı taktirde virüse karşı bağışıklığı desteklediği ifade edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Önal’ın öncülüğünde geliştirilen ürün için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinler alındı ve seri üretime geçildi. Etkinliği artırılmış bir diğer formül için de Sağlık Bakanlığı’na ilaç başvurusu yapılması için gerekli hazırlıklara başlandı.