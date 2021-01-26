Koronavirüs Kovid-19a karşı koruma kalkanı
TÜRKİYE

Kovid-19'a karşı koruma kalkanı

Kovid-19'a karşı koruma kalkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden sevindiren haber… Quersetin ve C vitamininin birleşiminden üretilen “Quermax”ın koronavirüse karşı bağışıklığı desteklediği tespit edildi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Quersetin ve C vitamininin birleşiminden üretilen “Quermax” koronavirüse karşı bağışıklığı destekliyor.
Quersetin ve C vitamininin birleşiminden üretilen “Quermax” koronavirüse karşı bağışıklığı destekliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi’nde koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek “Quermax” adında destekleyici bir ürün geliştirdi.

Gerekli hazırlıklara başlandı

  • Pek çok meyve, sebze ve bitkide bulunan Quersetin ve C vitamininin birleşiminden oluşan ürünün düzenli kullanıldığı taktirde virüse karşı bağışıklığı desteklediği ifade edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Önal’ın öncülüğünde geliştirilen ürün için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinler alındı ve seri üretime geçildi. Etkinliği artırılmış bir diğer formül için de Sağlık Bakanlığı’na ilaç başvurusu yapılması için gerekli hazırlıklara başlandı.
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