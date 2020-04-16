Koronavirüs Kudüs Ramazanda ilk kez Mescid-i Aksasız kalacak
DÜNYA

Kudüs Ramazan'da ilk kez Mescid-i Aksa'sız kalacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak. Yapılan açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

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Ramazan Kudüs'te buruk geçecek

  • Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey, koronavirüs (Kovid-19) salgını durumunu göz önüne alarak, mübarek Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında da ibadete açılmamasına karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Fetva ve tıbbi tavsiyeler göz önünde bulunduruldu

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına vurgu yapıldı.

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FOTOĞRAF 14
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Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
Title
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
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Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi.
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Abluka altındaki Gazze'de güneş, batarken harika görüntüler oluşturdu.

22 Mart'ta tamamen kapatılmıştı

Mescid-i Aksa, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı.

Kudüs'te bir ilk yaşanacak

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

  • Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmış, bunun üzerine Aksa ilk kez ibadete kapatılmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail güçlerince çeşitli bahanelerle zaman zaman ibadete kapatılıyor.

  • Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 81 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 140 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 bin 591.

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