Kudüs Ramazan'da ilk kez Mescid-i Aksa'sız kalacak Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak. Yapılan açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 19:55 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 20:33 AA