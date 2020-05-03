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Koronavirüs Kütahyada bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.
Bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • “Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak‘ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi’nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak’ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir.”

Bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

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