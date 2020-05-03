Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı Kütahya’da bir ilçede iki mahalle karantinaya alındı Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2020, 16:00 İHA